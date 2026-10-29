Querétaro, 29 de octubre de 2026.- The Home Depot abrió su tienda La Luz en Querétaro con una inversión de 400 millones de pesos y la generación de 500 empleos directos e indirectos, informó la empresa durante la inauguración.

José Antonio Rodríguez Garza, presidente y director general de The Home Depot México, destacó que la apertura se concretó en menos de un año desde el anuncio, con el acompañamiento de autoridades estatales y municipales.

“Esta inversión representa 400 millones de pesos en este proyecto y estamos dando la bienvenida a 92 asociados y asociadas”, dijo el directivo.

Aproximadamente 80% del personal son mujeres. La compañía precisó que por cada empleo directo se producen puestos adicionales mediante proveedores, prestadores de servicios e instaladores.

Con La Luz, la empresa suma siete tiendas en Querétaro y un centro de distribución que sirve a la entidad y a otros puntos del Bajío.

Su inversión acumulada en el estado asciende a mil 850 millones de pesos.