Querétaro, 29 de octubre de 2026.-. El gobernador Mauricio Kuri González expresó su respeto por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano tras su fallecimiento y lo calificó como un verdadero hombre de izquierda, al considerar que toda su trayectoria estuvo marcada por la búsqueda del bienestar de México.

Entre las cualidades que reconoce en el fundador del PRD, Kuri destacó una por encima de las demás: haber antepuesto los intereses del país a sus propias aspiraciones políticas. Para el mandatario, esa característica merece reconocimiento más allá de las diferencias ideológicas.

“Aunque yo podría decirte que no, que no soy una persona de izquierda, yo sí le tengo que reconocer”, señaló.

El gobernador afirmó que siempre guardó respeto por el político mexicano, quien fue gobernador de Michoacán y candidato presidencial, por la postura que mantuvo durante su participación en la vida pública nacional.

Kuri consideró que Cárdenas representó una izquierda moderada y no radical. Su objetivo, dijo, era contribuir al bienestar del país y no privilegiar sus intereses particulares.

Cuauhtémoc Cárdenas murió a los 92 años. Fue gobernador de Michoacán de 1980 a 1986, candidato presidencial en 1988, 1994 y 2000, y el primer jefe de Gobierno elegido por voto de la capital del país.

El gobernador de Querétaro lamentó su deceso en redes sociales, donde lo describió como un “hombre de gran vocación democrática” cuyo trabajo fue decisivo en la evolución política de México.