Querétaro, 29 de octubre de 2026.- Sin señalar si hay intereses políticos detrás del plantón que se mantiene en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el gobernador Mauricio Kuri González confió en que el conflicto pueda resolverse mediante el diálogo.

Ante la pregunta sobre si existen intereses políticos detrás de las manifestaciones, evitó hacer señalamientos. Explicó que prefiere no intervenir públicamente en ese aspecto para no entorpecer las posibles soluciones.

Su prioridad, sostuvo, es contribuir a que las negociaciones lleguen a buen término, sin hacer declaraciones que dificulten el acercamiento entre los participantes del movimiento y las autoridades universitarias.

“Yo espero que con diálogo se pueda arreglar este tema y que se tenga la capacidad de poder escuchar”, expresó.

El mandatario consideró necesario que las partes involucradas puedan escucharse y encontrar una salida al conflicto.

El plantón se instaló el 27 de octubre en la Explanada de Rectoría, con estudiantes de distintas facultades, un día después de que alumnos tomaron la Facultad de Filosofía en el Campus Centro Histórico.

La UAQ, encabezada por la rectora Silvia Amaya Llano, comunicó que está abierta al diálogo y que espera un pliego petitorio formal.

Precisó que el plantón no afecta las actividades académicas ni laborales, y ofreció a los manifestantes iluminación, sanitarios, agua, energía eléctrica, internet y acceso a alimentos.

Para este 29 de octubre está convocada una marcha desde la Facultad de Filosofía hasta el Centro Universitario.