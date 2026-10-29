Querétaro, 29 de octubre de 2026.- Cerca de 30% de las unidades económicas de Querétaro adelanta el pago del aguinaldo a sus trabajadores, informó la secretaria del Trabajo del estado, Liliana San Martín Castillo, quien precisó que no existe una fecha única para esos depósitos y que la decisión corresponde a cada empleador.

Cada empresa determina si cuenta con las condiciones para entregar una parte o la totalidad de la prestación antes de diciembre, explicó la funcionaria. Se trata de una práctica que suele relacionarse con el Buen Fin y con la anticipación de las compras de fin de año.

Los acuerdos pueden cerrarse directamente entre empleadores y trabajadores, sin que las organizaciones sindicales intervengan necesariamente en todos los casos.

“Sobre los adelantos, pues obedece específicamente a la voluntad de los empleadores”, afirmó San Martín Castillo.

Según la titular de la dependencia, 98% de los empleadores del estado tiene presupuestado el cumplimiento de esta prestación, de ahí que las solicitudes de apoyo por posibles irregularidades sean limitadas.

El 20 de diciembre es la fecha límite que marca la ley para cubrir el aguinaldo. Los trabajadores deben recibirlo a más tardar ese día, aunque su empleador haya decidido adelantarlo.