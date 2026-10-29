Zacatecas, 29 de octubre de 2026.- Un vehículo particular volcó durante la madrugada sobre la Carretera Federal 45, a la altura de la colonia Osiris, y terminó su trayectoria contra un durmiente perimetral de la estación de servicio PEMEX ubicada en la zona.

El conductor resultó lesionado. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, fue trasladado a un hospital, donde se reporta en condición estable.

La secuencia comenzó con una salida de camino. La unidad perdió la trayectoria de la vía, se volcó y su desplazamiento concluyó con el impacto contra el durmiente que delimita el perímetro de la gasolinera.

Rescatistas y paramédicos de la dependencia estatal se movilizaron de inmediato al punto.

La primera atención fue médica. Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al conductor en el mismo lugar del accidente y lograron su estabilización física antes de moverlo.

Solo después de estabilizarlo se realizó el traslado al hospital, donde quedó bajo atención.

El trabajo en el sitio se dividió en dos frentes simultáneos. Mientras el personal médico atendía al lesionado, el equipo de rescate ejecutó maniobras técnicas de mitigación y eliminación de riesgos en torno a la unidad volcada, junto a la estación de servicio.