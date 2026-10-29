Vuelca auto en la Carretera 45 en Zacatecas; conductor, estable

Paramédicos de Protección Civil estatal estabilizaron al conductor en el sitio y lo trasladaron a un hospital, donde se reporta en condición estable

Vehículo volcado sobre un durmiente perimetral de la estación PEMEX en la Carretera Federal 45, colonia Osiris, Zacatecas, con unidades de Protección Civil en el lugar

El conductor recibió atención prehospitalaria en el sitio y fue trasladado a un hospital, donde se reporta en condición estable, informó Protección Civil estatal de Zacatecas.

Coordinación Estatal de Protección Civil de Zacatecas
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
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coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
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Zacatecas, 29 de octubre de 2026.- Un vehículo particular volcó durante la madrugada sobre la Carretera Federal 45, a la altura de la colonia Osiris, y terminó su trayectoria contra un durmiente perimetral de la estación de servicio PEMEX ubicada en la zona.

El conductor resultó lesionado. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, fue trasladado a un hospital, donde se reporta en condición estable.

La secuencia comenzó con una salida de camino. La unidad perdió la trayectoria de la vía, se volcó y su desplazamiento concluyó con el impacto contra el durmiente que delimita el perímetro de la gasolinera.

Rescatistas y paramédicos de la dependencia estatal se movilizaron de inmediato al punto.

La primera atención fue médica. Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al conductor en el mismo lugar del accidente y lograron su estabilización física antes de moverlo.

Solo después de estabilizarlo se realizó el traslado al hospital, donde quedó bajo atención.

El trabajo en el sitio se dividió en dos frentes simultáneos. Mientras el personal médico atendía al lesionado, el equipo de rescate ejecutó maniobras técnicas de mitigación y eliminación de riesgos en torno a la unidad volcada, junto a la estación de servicio.

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