Taddei renuncia al INE; Diputados elegirá a su relevo

La consejera presidenta formalizará su dimisión ante la Cámara de Diputados en medio de investigaciones por contratos; los consejeros nombrarán una presidencia provisional.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, habla durante una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Guadalupe Taddei Zavala formalizará ante la Cámara de Diputados su renuncia a la presidencia del INE, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos del instituto.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 26, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, formalizará ante la Cámara de Diputados su renuncia al cargo, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos del instituto y a siete meses de la jornada electoral federal.

El 24 de octubre había rechazado dejar la presidencia. Un día después, en un comunicado, anunció que entregaría su renuncia.

En el mensaje, Taddei sostuvo que proteger al instituto y permitir que cumpla su misión constitucional debe estar “por encima de cualquier interés coyuntural o personal”.

Dijo que se va con la tranquilidad de haber dedicado 33 años al servicio electoral y cerró con una frase: “Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen.”

Reconoció los señalamientos difundidos en medios y redes sociales. Los describió como trascendidos, montajes y filtraciones cuya autenticidad debe verificarse, y afirmó que no corresponde anticipar conclusiones.

Añadió que su salida no exime a nadie de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse.

Esos señalamientos nacen de reportes periodísticos y videos que exhiben la cercanía de su familia con un proveedor del instituto. De acuerdo con esos reportes, el proveedor ha recibido contratos por 245 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio para revisar posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos en el INE.

El 23 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investigue y afirmó: “No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE”.

El instituto organiza el proceso electoral federal 2026-2027, iniciado el 10 de septiembre, que concluirá con la jornada del 6 de junio de 2027. En ella se renovarán 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas. Taddei aseguró que los trabajos operativos, técnicos y logísticos avanzan por los cauces correctos.

El artículo 41, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que, ante la ausencia definitiva de la presidencia, los consejeros electorales nombran de entre ellos a quien la sustituya de forma provisional.

La Cámara de Diputados es la única facultada para designar a quien ocupe el cargo de forma definitiva, conforme al artículo 41 constitucional.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, había advertido que “la renuncia será, en todo caso, un acto insuficiente”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, Ricardo Monreal Ávila, estimó que el relevo quedará listo en cinco semanas. Explicó que el procedimiento arranca con un acuerdo que el Pleno debe avalar y con un Comité Técnico encargado de abrir la convocatoria.

“No habrá sobresaltos, no habrá crisis, no habrá problemas”, dijo, porque el instituto seguirá funcionando con una presidencia provisional.

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