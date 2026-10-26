Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, formalizará ante la Cámara de Diputados su renuncia al cargo, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos del instituto y a siete meses de la jornada electoral federal.
El 24 de octubre había rechazado dejar la presidencia. Un día después, en un comunicado, anunció que entregaría su renuncia.
En el mensaje, Taddei sostuvo que proteger al instituto y permitir que cumpla su misión constitucional debe estar “por encima de cualquier interés coyuntural o personal”.
Dijo que se va con la tranquilidad de haber dedicado 33 años al servicio electoral y cerró con una frase: “Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen.”
Reconoció los señalamientos difundidos en medios y redes sociales. Los describió como trascendidos, montajes y filtraciones cuya autenticidad debe verificarse, y afirmó que no corresponde anticipar conclusiones.
Añadió que su salida no exime a nadie de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse.
Esos señalamientos nacen de reportes periodísticos y videos que exhiben la cercanía de su familia con un proveedor del instituto. De acuerdo con esos reportes, el proveedor ha recibido contratos por 245 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio para revisar posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos en el INE.
El 23 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investigue y afirmó: “No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE”.
El instituto organiza el proceso electoral federal 2026-2027, iniciado el 10 de septiembre, que concluirá con la jornada del 6 de junio de 2027. En ella se renovarán 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas. Taddei aseguró que los trabajos operativos, técnicos y logísticos avanzan por los cauces correctos.
El artículo 41, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que, ante la ausencia definitiva de la presidencia, los consejeros electorales nombran de entre ellos a quien la sustituya de forma provisional.
La Cámara de Diputados es la única facultada para designar a quien ocupe el cargo de forma definitiva, conforme al artículo 41 constitucional.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, había advertido que “la renuncia será, en todo caso, un acto insuficiente”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, Ricardo Monreal Ávila, estimó que el relevo quedará listo en cinco semanas. Explicó que el procedimiento arranca con un acuerdo que el Pleno debe avalar y con un Comité Técnico encargado de abrir la convocatoria.
“No habrá sobresaltos, no habrá crisis, no habrá problemas”, dijo, porque el instituto seguirá funcionando con una presidencia provisional.