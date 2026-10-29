San Juan del Río, 29 de octubre de 2026.- Dejar de beber de golpe después de un periodo prolongado de consumo excesivo puede provocar complicaciones graves. Incluso la muerte. Especialistas recomiendan buscar atención médica para que la interrupción sea segura.

La abstinencia alcohólica es la reacción que puede presentarse cuando una persona que ha consumido alcohol en grandes cantidades y de forma habitual deja de beber o reduce su consumo de manera considerable. Algunas manifestaciones son leves. Otras ponen en riesgo la vida.

De acuerdo con MedlinePlus, los primeros síntomas pueden aparecer aproximadamente ocho horas después de la última bebida, aunque el tiempo varía entre personas. Entre las señales más frecuentes están la ansiedad, la irritabilidad, el insomnio, la sudoración, las náuseas, los temblores y la aceleración del ritmo cardiaco.

Las convulsiones, las alucinaciones, la fiebre y la confusión intensa corresponden a los casos graves y requieren atención médica inmediata.

¿Qué hacer si una persona presenta síntomas?

Ante convulsiones, alucinaciones, confusión intensa, fiebre o alteraciones importantes del ritmo cardiaco, se debe llamar al 911 o acudir a urgencias. No hay que esperar a que los síntomas desaparezcan por sí solos.

Cuando el consumo es elevado y habitual, no se recomienda intentar dejar el alcohol de golpe sin valoración médica. La abstinencia puede agravarse con rapidez y requerir medicamentos, vigilancia clínica e incluso hospitalización.

Si la persona ya presenta síntomas al intentar dejar de beber, debe buscar atención médica cuanto antes. No es recomendable automedicarla ni intentar controlar la abstinencia con remedios caseros.

Dejar de beber con acompañamiento profesional

La dependencia del alcohol tiene tratamiento, y pedir ayuda no debe ser motivo de vergüenza. El personal de salud puede evaluar el riesgo de abstinencia y determinar si la persona requiere atención ambulatoria o supervisión hospitalaria.

En México, la Línea de la Vida ofrece orientación gratuita y confidencial sobre consumo de sustancias, las 24 horas del día, en el 800 911 2000.