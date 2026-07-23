México y EU negocian T-MEC sector por sector; Sheinbaum pide esperar sobre nuevos aranceles

La presidenta aclaró que el tema del agua y la seguridad quedan fuera de la mesa; la Secretaría de Economía ya presentó argumentos para evitar nuevos gravámenes.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, para la tercera ronda de conversaciones sobre el T-MEC.

Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer encabezaron en Palacio Nacional la tercera ronda de negociaciones sobre la revisión del T-MEC, con temas como aranceles, industria automotriz y comercio bilateral.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 23, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 23 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este jueves en Palacio Nacional a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, para la tercera ronda bilateral de conversaciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en una jornada en la que también flotó la pregunta sobre un posible nuevo paquete arancelario de Washington contra 60 países.

La reunión en Palacio Nacional fue la cita de mayor nivel de esta ronda. Las mesas técnicas arrancaron desde el martes 21 con equipos del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

La agenda de la tercera ronda cubre aranceles al acero, el aluminio y sus derivados, industria automotriz, seguridad económica, temas laborales, agricultura y servicios de pagos electrónicos.

En su conferencia matutina, Sheinbaum delimitó el alcance del encuentro: los temas del agua y la seguridad no están sobre la mesa. La mandataria respondió así a señalamientos de senadores texanos que, según reportes, plantearon ante el propio Greer que México no cumple sus cuotas del tratado de agua.

"Eso es falso. Estamos cumpliendo completamente y hay un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. No hay ningún problema con el tema del agua", dijo la presidenta.

Sobre la posibilidad de que México sea incluido en el nuevo paquete arancelario que la administración Trump prepara contra más de 60 países, Sheinbaum pidió esperar.

La mandataria precisó que ese esquema corresponde a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una figura distinta a los aranceles recíprocos que Washington aplicó anteriormente y de los que México quedó excluido gracias al T-MEC.

La Secretaría de Economía participó la semana pasada en una audiencia ante el gobierno estadounidense para exponer los argumentos de por qué no deben imponerse nuevos gravámenes a los productos mexicanos.

La reunión ocurre en una coyuntura delicada para el tratado. El T-MEC venció el 1 de julio; México y Canadá propusieron extenderlo 16 años, pero Trump rechazó esa fórmula y activó en su lugar un esquema de revisiones anuales hasta 2036.

El gobierno mexicano busca que esas revisiones funcionen como verificación del cumplimiento de compromisos, no como renegociaciones completas cada año, y que el país conserve la ventaja arancelaria que permite que cerca del 85% de sus exportaciones entre sin gravámenes al mercado estadounidense.

Por su parte, Greer señaló que algunos temas de la agenda requieren más tiempo y expresó su expectativa de que, antes de fin de año, puedan existir opciones de acuerdos provisionales.

Las reglas de origen en el sector automotriz no alcanzarán acuerdos en esta ronda y se trasladarán a 2027. Los asuntos laborales y ambientales también se resolverán en etapas posteriores.

Para Querétaro, la negociación tiene consecuencias directas. Las plantas automotrices de El Marqués y San Juan del Río, la industria aeroespacial de la capital y los fabricantes de dispositivos médicos y electrónica de los parques industriales de la zona metropolitana operan bajo las mismas reglas de contenido regional que se discuten en esta mesa.

Cualquier ajuste en reglas de origen, cuotas automotrices o aranceles escalonados se refleja en nómina queretana en cuestión de meses, como se detalló en la cobertura de la segunda ronda T-MEC.

gobierno claudia sheinbaum relaciones internacionales tmec

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