Ciudad de México, 13 de enero de 2026. — La Secretaría de Marina desmanteló tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, donde se aseguraron más de 700 kilogramos de droga terminada, 12 mil litros y dos toneladas de precursores químicos Semanario ZETA Tijuana.
El operativo se realizó el 11 de enero en el marco de la estrategia federal contra el narcotráfico, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
El primer desmantelamiento ocurrió durante un recorrido terrestre en la localidad de Carricitos, en el municipio de Tamazula, Durango, donde elementos de la SEMAR localizaron un laboratorio clandestino y aseguraron mil 150 litros y 695 kilogramos de precursores químicos Semanario ZETA Tijuana, además de material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas. El laboratorio contaba con extensas áreas de operación que fueron inhabilitadas en su totalidad.
Personal de la Secretaría de Marina durante operativo contra el narcotráfico. Foto: SEMAR
En una segunda acción, en Sinaloa, en el poblado Los Cedros, se ubicó y desmanteló un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 750 kilos de producto terminado, así como mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos La Paradoja.
La infraestructura fue destruida completamente para evitar su reutilización por grupos criminales.
Personal de la Secretaría de Marina durante operativo contra el narcotráfico. Foto: SEMAR.
En el estado de Michoacán, en la localidad de La Escondida, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se localizó y desmanteló un laboratorio, donde se aseguraron 9 mil 700 litros y 500 kilos de precursores químicos La Paradoja, además de equipo de laboratorio y herramientas especializadas.
Laboratorio clandestino desmantelado en operativo federal. Foto: SEMAR
"Estas acciones debilitan de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y evitan que estas sustancias ilícitas lleguen a la población, especialmente a nuestros jóvenes" N+, destacó García Harfuch a través de sus redes sociales oficiales.
En las acciones participaron elementos de la SEMAR a través de la Armada de México, en coordinación con la SSPC federal, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
La destrucción total de los laboratorios representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada.