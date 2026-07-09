Tráfico detenido en autopista Mexico Queretaro: filas de San Juan del Río a Palmillas

El congestionamiento, con predominio de transporte de carga, alcanza el entronque con la federal 55 Palmillas-Toluca; conductores deben prever mayores tiempos de traslado

Filas de tráileres detenidos en los carriles hacia la Ciudad de México sobre la carretera federal 57

Vehículos de carga permanecen detenidos sobre la carretera federal 57 en el tramo de San Juan del Río hacia la caseta de Palmillas, en sentido a la Ciudad de México.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de julio de 2026.- Un fuerte congestionamiento vial afecta la circulación de la carretera federal 57 México-Querétaro en su sentido a la Ciudad de México, con filas de vehículos —en su gran mayoría transporte de carga— que se extienden desde San Juan del Río hasta la caseta de peaje de Palmillas.

Fila de veh\u00edculos de carga detenidos junto a se\u00f1alamiento vial sobre la carretera federal 57 La fila de vehículos se prolonga a lo largo del tramo federal que conecta San Juan del Río con la caseta de Palmillas. rotativo.com.mx

La saturación alcanza la zona del entronque con la carretera federal 55 Palmillas-Toluca, por lo que los conductores que se incorporan hacia Toluca también deben considerar demoras en su trayecto.

La afectación alcanza también a la carretera federal 45 en su tramo Palmillas-Portezuelo, con dirección a Huichapan, en el estado de Hidalgo, por lo que los automovilistas que toman esa salida desde el corredor deben contemplar demoras adicionales en su incorporación.

Un autob\u00fas de pasajeros avanza entre tr\u00e1ileres detenidos sobre la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro El transporte de pasajeros también resiente el congestionamiento en el corredor federal con dirección al Valle de México. rotativo.com.mx

Quienes circulan por este corredor deben prever mayores tiempos de traslado, manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y guardar distancia de seguridad, especialmente en los tramos donde el flujo avanza a vuelta de rueda entre unidades de carga.

La 57 es el corredor vehicular más transitado del país en el eje norte-sur y mantiene obras continuas desde 2018, sin que el tramo queretano haya quedado liberado por completo en ningún momento; las reducciones de carriles multiplican el efecto de cualquier incremento de aforo sobre la vialidad.

Tractocamiones, una pipa y veh\u00edculos particulares detenidos en los carriles de la carretera 57 Unidades de carga, entre ellas una pipa, avanzan a vuelta de rueda en el tramo congestionado de la carretera 57. rotativo.com.mx

Se trata, además, de la vía más accidentada del país: desde 2020, los tramos queretanos acumulan más de mil 388 accidentes y 183 personas fallecidas, según datos de la SICT, la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Transporte.

La colisión por alcance, no guardar distancia y el exceso de velocidad figuran entre las principales causas de siniestro identificadas por la corporación federal.

Fila de unidades de transporte de carga detenidas sobre la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro El transporte de carga domina las filas registradas sobre la autopista México-Querétaro rumbo a la caseta de Palmillas. rotativo.com.mx

La caseta de Palmillas, ubicada en el kilómetro 142, es el punto de mayor aforo del corredor y el arranque proyectado del libramiento metropolitano de 95 kilómetros que despresurizará la vía federal. Como alternativas para los traslados entre el Valle de México y el Bajío, CAPUFE ha recomendado el Arco Norte y la carretera libre Tepeji del Río-Jilotepec-Palmillas.

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