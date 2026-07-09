San Juan del Río, 9 de julio de 2026.- Un fuerte congestionamiento vial afecta la circulación de la carretera federal 57 México-Querétaro en su sentido a la Ciudad de México, con filas de vehículos —en su gran mayoría transporte de carga— que se extienden desde San Juan del Río hasta la caseta de peaje de Palmillas.
La fila de vehículos se prolonga a lo largo del tramo federal que conecta San Juan del Río con la caseta de Palmillas. rotativo.com.mx
La saturación alcanza la zona del entronque con la carretera federal 55 Palmillas-Toluca, por lo que los conductores que se incorporan hacia Toluca también deben considerar demoras en su trayecto.
La afectación alcanza también a la carretera federal 45 en su tramo Palmillas-Portezuelo, con dirección a Huichapan, en el estado de Hidalgo, por lo que los automovilistas que toman esa salida desde el corredor deben contemplar demoras adicionales en su incorporación.
El transporte de pasajeros también resiente el congestionamiento en el corredor federal con dirección al Valle de México. rotativo.com.mx
Quienes circulan por este corredor deben prever mayores tiempos de traslado, manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y guardar distancia de seguridad, especialmente en los tramos donde el flujo avanza a vuelta de rueda entre unidades de carga.
La 57 es el corredor vehicular más transitado del país en el eje norte-sur y mantiene obras continuas desde 2018, sin que el tramo queretano haya quedado liberado por completo en ningún momento; las reducciones de carriles multiplican el efecto de cualquier incremento de aforo sobre la vialidad.
Unidades de carga, entre ellas una pipa, avanzan a vuelta de rueda en el tramo congestionado de la carretera 57. rotativo.com.mx
Se trata, además, de la vía más accidentada del país: desde 2020, los tramos queretanos acumulan más de mil 388 accidentes y 183 personas fallecidas, según datos de la SICT, la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Transporte.
La colisión por alcance, no guardar distancia y el exceso de velocidad figuran entre las principales causas de siniestro identificadas por la corporación federal.
El transporte de carga domina las filas registradas sobre la autopista México-Querétaro rumbo a la caseta de Palmillas. rotativo.com.mx
La caseta de Palmillas, ubicada en el kilómetro 142, es el punto de mayor aforo del corredor y el arranque proyectado del libramiento metropolitano de 95 kilómetros que despresurizará la vía federal. Como alternativas para los traslados entre el Valle de México y el Bajío, CAPUFE ha recomendado el Arco Norte y la carretera libre Tepeji del Río-Jilotepec-Palmillas.