Cae avioneta fumigadora y se incendia en Santa Matilde, San Juan del Río

El piloto logró salir con vida tras el impacto; autoridades federales y cuerpos de emergencia aseguraron la zona para investigar las causas del accidente.

Avioneta fumigadora incendiada tras desplomarse en un sembradío de maíz en Santa Matilde, San Juan del Río.

Una avioneta fumigadora se desplomó y se incendió en un sembradío de maíz de la comunidad de Santa Matilde, en San Juan del Río; el piloto sobrevivió al accidente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 9 de julio de 2026.- Una avioneta fumigadora se desplomó sobre un sembradío de maíz en las inmediaciones de la comunidad de Santa Matilde, en San Juan del Río, y se incendió al momento del impacto; el piloto, identificado como Fernando Palos, salió con vida del percance.

Avioneta fumigadora incendiada tras desplomarse en un sembrad\u00edo de ma\u00edz en Santa Matilde, San Juan del R\u00edo. Una avioneta fumigadora se desplomó y se incendió en un sembradío de maíz de la comunidad de Santa Matilde, en San Juan del Río; el piloto sobrevivió al accidente. rotativo.com.mx

De acuerdo con los primeros reportes, el tripulante no habría sufrido lesiones de consideración, aunque fue valorado a bordo de una ambulancia por los servicios de emergencia que acudieron al punto tras el reporte del desplome.

Bomberos y personal de Protecci\u00f3n Civil se re\u00fanen junto a un cami\u00f3n contraincendios al borde de la milpa en Santa Matilde Bomberos y personal de Protección Civil de San Juan del Río coordinan las labores en el punto de acceso al sembradío. Los restos de la aeronave quedaron calcinados entre el cultivo. rotativo.com.mx

El piloto es un fumigador originario de Pedro Escobedo que realizaba labores de aspersión en la zona agrícola cuando la aeronave cayó sobre el cultivo.

El director de Protección Civil de San Juan del Río confirmó que la aeronave se incendió tras la caída. Los restos de la avioneta quedaron completamente calcinados entre la milpa.

Un militar camina por el camino de terracer\u00eda frente al cami\u00f3n de Bomberos de San Juan del R\u00edo en Santa Matilde Personal militar y unidades de emergencia mantienen presencia sobre el camino de acceso al sembradío. En la atención participan Bomberos, Protección Civil, policías municipal y estatal y el Ejército. rotativo.com.mx

En la zona trabajan elementos de Bomberos, Protección Civil, Seguridad Pública municipal, Policía Estatal y del Ejército Mexicano, que verifican la situación y atienden el incidente.

El área será acordonada para que las autoridades federales, en este caso el Ejército Mexicano, tomen conocimiento de los hechos y se establezca un perímetro mientras se realizan las labores de retiro de los restos calcinados de la aeronave.

Elementos del Ej\u00e9rcito Mexicano a bordo de una camioneta artillada resguardan la zona junto al sembrad\u00edo de Santa Matilde Elementos del Ejército Mexicano arriban al sembradío para resguardar el área del desplome. La autoridad federal tomará conocimiento de los hechos y establecerá el perímetro. rotativo.com.mx

Se trata del primer desplome de una aeronave reportado en la zona sur del estado desde que una avioneta escuela cayó en Amealco con dos tripulantes lesionados. En Querétaro, el antecedente más grave de este tipo de percances es el desplome en Colón de una aeronave privada que dejó dos personas fallecidas.

Convoy de veh\u00edculos militares y patrullas avanza por el camino de terracer\u00eda hacia la zona del accidente en Santa Matilde Un convoy militar y de corporaciones policiacas avanza por la terracería rumbo al punto del desplome. El Ejército Mexicano encabezará las labores de retiro de los restos calcinados. rotativo.com.mx

La información sobre las causas del percance se precisará una vez que las autoridades emitan el reporte oficial.

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