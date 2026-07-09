San Juan del Río, Querétaro, 9 de julio de 2026.- Una avioneta fumigadora se desplomó sobre un sembradío de maíz en las inmediaciones de la comunidad de Santa Matilde, en San Juan del Río, y se incendió al momento del impacto; el piloto, identificado como Fernando Palos, salió con vida del percance.
Una avioneta fumigadora se desplomó y se incendió en un sembradío de maíz de la comunidad de Santa Matilde, en San Juan del Río; el piloto sobrevivió al accidente. rotativo.com.mx
De acuerdo con los primeros reportes, el tripulante no habría sufrido lesiones de consideración, aunque fue valorado a bordo de una ambulancia por los servicios de emergencia que acudieron al punto tras el reporte del desplome.
Bomberos y personal de Protección Civil de San Juan del Río coordinan las labores en el punto de acceso al sembradío. Los restos de la aeronave quedaron calcinados entre el cultivo. rotativo.com.mx
El piloto es un fumigador originario de Pedro Escobedo que realizaba labores de aspersión en la zona agrícola cuando la aeronave cayó sobre el cultivo.
El director de Protección Civil de San Juan del Río confirmó que la aeronave se incendió tras la caída. Los restos de la avioneta quedaron completamente calcinados entre la milpa.
Personal militar y unidades de emergencia mantienen presencia sobre el camino de acceso al sembradío. En la atención participan Bomberos, Protección Civil, policías municipal y estatal y el Ejército. rotativo.com.mx
En la zona trabajan elementos de Bomberos, Protección Civil, Seguridad Pública municipal, Policía Estatal y del Ejército Mexicano, que verifican la situación y atienden el incidente.
El área será acordonada para que las autoridades federales, en este caso el Ejército Mexicano, tomen conocimiento de los hechos y se establezca un perímetro mientras se realizan las labores de retiro de los restos calcinados de la aeronave.
Elementos del Ejército Mexicano arriban al sembradío para resguardar el área del desplome. La autoridad federal tomará conocimiento de los hechos y establecerá el perímetro. rotativo.com.mx
Se trata del primer desplome de una aeronave reportado en la zona sur del estado desde que una avioneta escuela cayó en Amealco con dos tripulantes lesionados. En Querétaro, el antecedente más grave de este tipo de percances es el desplome en Colón de una aeronave privada que dejó dos personas fallecidas.
Un convoy militar y de corporaciones policiacas avanza por la terracería rumbo al punto del desplome. El Ejército Mexicano encabezará las labores de retiro de los restos calcinados. rotativo.com.mx
La información sobre las causas del percance se precisará una vez que las autoridades emitan el reporte oficial.