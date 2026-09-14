Campeche, 14 de septiembre de 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) concluyó al 100% la elaboración de la envolvente metálica e inició su instalación a 50 metros de profundidad para la reparación de la sección afectada del ducto submarino del campo Ek-Balam, luego de completar también al 100% la remoción del lastre, informó la empresa mediante su Comunicado Nacional No. 78, con la participación de personal de buceo de saturación.

El ducto se mantiene en condición segura desde la mañana del 10 de septiembre.

Las embarcaciones desplegadas para la contención y recolección de hidrocarburos continúan con labores de vigilancia preventiva en el área de plataformas marinas. Pemex no identifica riesgo de arribo de hidrocarburo a las costas.

El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de la Región Marina Noreste, en coordinación con la Secretaría de Marina, mantiene patrullajes terrestres, recorridos con embarcaciones y sobrevuelos entre las costas de Tamaulipas y Campeche.

Los recorridos reportados el 13 de septiembre documentaron playas limpias en Playa Tesoro, Tamaulipas; Playa Barrilla y el Malecón Costero de La Pirámide, en Coatzacoalcos, Veracruz; Playa Pico de Oro, en Frontera Cárdenas, y Playa Sol, en Paraíso, Tabasco; y Playa Norte, en Ciudad del Carmen, Campeche.