México, 14 de septiembre de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) difundió el panorama de sistemas meteorológicos vigentes en el país, de acuerdo con información de Conagua Clima.

El organismo federal enumeró ocho fenómenos activos: monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, y la onda tropical número 39.

Sinaloa concentra el mayor riesgo puntual, con lluvias intensas previstas para la entidad. Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango, en tanto, esperan lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

La advertencia se extiende a la mayor parte del territorio nacional, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, donde Conagua prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En contraste, el norte del país enfrenta ambiente caluroso a muy caluroso, con una onda de calor que prevalece sobre Durango, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Protección Civil pidió a la población tomar precauciones ante los efectos de ambos fenómenos.