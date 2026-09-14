Conagua advierte lluvias fuertes y calor extremo en México

Protección Civil difundió el panorama de sistemas meteorológicos vigentes, con lluvias fuertes, granizo y ondas de calor en distintas regiones del país.

Mapa de sistemas meteorológicos activos en México según Conagua
  • Conagua advirtió lluvias fuertes a muy fuertes y calor extremo en gran parte del territorio nacional.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 14, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 14 de septiembre de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) difundió el panorama de sistemas meteorológicos vigentes en el país, de acuerdo con información de Conagua Clima.

El organismo federal enumeró ocho fenómenos activos: monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, y la onda tropical número 39.

Sinaloa concentra el mayor riesgo puntual, con lluvias intensas previstas para la entidad. Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango, en tanto, esperan lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

La advertencia se extiende a la mayor parte del territorio nacional, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, donde Conagua prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En contraste, el norte del país enfrenta ambiente caluroso a muy caluroso, con una onda de calor que prevalece sobre Durango, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Protección Civil pidió a la población tomar precauciones ante los efectos de ambos fenómenos.

clima lluvias conagua medio ambiente

Reciente

Correspondencia y paquetes junto a la puerta de una casa, como el recibo de servicios que puede pasar inadvertido
México

La forma más rápida de pagar los servicios del hogar

Tarjeta oficial de la estrategia Sinergia por Querétaro que identifica como detenidos a dos hombres con el rostro difuminado por la propia fuente.
Querétaro

Sinergia deja 2 detenidos en 6 cateos en Querétaro y Corregidora

La Fiscalía cumplió una orden de aprehensión por secuestro exprés y detuvo a otra persona con narcótico durante los operativos.

Turistas internacionales descienden de un avión por una escalinata en una pista aérea
México

Viajeros internacionales a México suman 59.71 millones, 7% más

Los turistas con pernocta llegaron a 28.91 millones en los primeros siete meses del año, un avance de 4.5% frente a 2025.

Mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, picando piel humana
Querétaro

Confirman muerte por dengue en el municipio de Querétaro

A nivel nacional suman cinco mil 75 casos y 26 muertes por dengue, mientras la SESA mantiene activas las brigadas de vectores en 53 localidades.