Querétaro, 11 de septiembre de 2026.- El gobierno de Querétaro entregó los primeros 38 títulos de concesión a beneficiarios del programa QroTaxi, de un total de 711 previstas en la convocatoria 2026, y puso en marcha 24 unidades de la ruta C52 de QroBus, equipadas con internet gratuito y aire acondicionado.

La entrega se realizó en el patio de maniobras del Centro de Capacitación de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), donde se reunieron beneficiarios del programa social QroTaxi, impulsado por el gobierno estatal para renovar el parque vehicular y fortalecer el servicio de transporte público individual en la entidad. El gobernador, Mauricio Kuri González, entregó reconocimientos a taxistas con trayectorias de entre 20 y 58 años de servicio.

El gobernador Mauricio Kuri González entregó reconocimientos a taxistas con trayectorias de entre 20 y 58 años de servicio. rotativo.com.mx

El director general de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, informó que con este evento arranca la segunda etapa de otorgamiento de nuevas concesiones a favor de QroTaxi. "Estos cinco años de trabajo no son el punto final. Yo les puedo decir que hay rumbo, hay capacidad y hay voluntad", dijo.

Cuanalo Santos señaló que el sistema QroBus cuenta hoy con una flotilla de mil autobuses al servicio de los usuarios, luego de que hace algunos años el transporte público operaba con pocas rutas y unidades en mal estado, y precisó que el 90% de la flota está renovada.

La AMEQ anunció que este sábado 12 de septiembre entran en servicio las primeras 24 unidades de la ruta C52. rotativo.com.mx

El funcionario detalló que este sábado 12 de septiembre entran en servicio las primeras 24 unidades Mercedes-Benz de la ruta C52 de QroBus, con internet gratuito, aire acondicionado y accesibilidad para adultos mayores.

El patio de maniobras, de 70 mil metros cuadrados, reabastece un millón 250 mil litros diarios al sistema y cuenta con un túnel de lavado y un espacio de mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo operado en conjunto con Mercedes-Benz.

Cuanalo Santos reportó además más de 350 paradas con bancas, alumbrado y techo, y un crecimiento de la cobertura de 71 a 126 rutas.

Nuevas unidades QroTaxi y QroBus se concentraron en el patio de maniobras de 70 mil metros cuadrados de la AMEQ. rotativo.com.mx

El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, sostuvo que la entrega de concesiones QroTaxi le hace justicia a personas que "se la han rifado en su vida" y hoy cuentan con un título que los acredita como dueños de una concesión. "Querétaro es una historia de éxito y sin duda el transporte y la movilidad es una historia de éxito en Querétaro, pasando del último lugar a ser el primer lugar en el servicio a nivel nacional", expresó.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, señaló que hace cinco años el transporte público estatal enfrentaba una deuda histórica y se ubicaba entre los últimos lugares a nivel nacional, y que hoy la entidad se coloca en el primer lugar del país en ese rubro.

"El programa social más grande que tiene el estado tiene que ver con el recurso más importante que tenemos los seres humanos, que es el tiempo", dijo, y agregó que las nuevas unidades ofrecen "la frecuencia más rápida" y "las mejores unidades para que sean los traslados más dignos".