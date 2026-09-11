Querétaro entrega 38 títulos QroTaxi y arrancan 24 buses C52

Autoridades estatales y municipales reconocieron a taxistas con trayectorias de entre 20 y 58 años de servicio.

Beneficiario recibe su título de concesión QroTaxi identificado con el número 0002 de manos de autoridades estatales en Querétaro.

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, informó que con este evento arranca la segunda etapa de otorgamiento de concesiones.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de septiembre de 2026.- El gobierno de Querétaro entregó los primeros 38 títulos de concesión a beneficiarios del programa QroTaxi, de un total de 711 previstas en la convocatoria 2026, y puso en marcha 24 unidades de la ruta C52 de QroBus, equipadas con internet gratuito y aire acondicionado.

La entrega se realizó en el patio de maniobras del Centro de Capacitación de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), donde se reunieron beneficiarios del programa social QroTaxi, impulsado por el gobierno estatal para renovar el parque vehicular y fortalecer el servicio de transporte público individual en la entidad. El gobernador, Mauricio Kuri González, entregó reconocimientos a taxistas con trayectorias de entre 20 y 58 años de servicio.

Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez de pie ante asistentes durante el evento de entrega de t\u00edtulos QroTaxi en Quer\u00e9taro. El gobernador Mauricio Kuri González entregó reconocimientos a taxistas con trayectorias de entre 20 y 58 años de servicio. rotativo.com.mx

El director general de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, informó que con este evento arranca la segunda etapa de otorgamiento de nuevas concesiones a favor de QroTaxi. "Estos cinco años de trabajo no son el punto final. Yo les puedo decir que hay rumbo, hay capacidad y hay voluntad", dijo.

Cuanalo Santos señaló que el sistema QroBus cuenta hoy con una flotilla de mil autobuses al servicio de los usuarios, luego de que hace algunos años el transporte público operaba con pocas rutas y unidades en mal estado, y precisó que el 90% de la flota está renovada.

Funcionario de la Agencia de Movilidad habla en podio frente a un autob\u00fas QroBus durante el evento en Quer\u00e9taro. La AMEQ anunció que este sábado 12 de septiembre entran en servicio las primeras 24 unidades de la ruta C52. rotativo.com.mx

El funcionario detalló que este sábado 12 de septiembre entran en servicio las primeras 24 unidades Mercedes-Benz de la ruta C52 de QroBus, con internet gratuito, aire acondicionado y accesibilidad para adultos mayores.

El patio de maniobras, de 70 mil metros cuadrados, reabastece un millón 250 mil litros diarios al sistema y cuenta con un túnel de lavado y un espacio de mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo operado en conjunto con Mercedes-Benz.

Cuanalo Santos reportó además más de 350 paradas con bancas, alumbrado y techo, y un crecimiento de la cobertura de 71 a 126 rutas.

Taxi con logotipo QroTaxi en primer plano y autobuses QroBus de fondo en el patio de maniobras de la AMEQ en Quer\u00e9taro. Nuevas unidades QroTaxi y QroBus se concentraron en el patio de maniobras de 70 mil metros cuadrados de la AMEQ. rotativo.com.mx

El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, sostuvo que la entrega de concesiones QroTaxi le hace justicia a personas que "se la han rifado en su vida" y hoy cuentan con un título que los acredita como dueños de una concesión. "Querétaro es una historia de éxito y sin duda el transporte y la movilidad es una historia de éxito en Querétaro, pasando del último lugar a ser el primer lugar en el servicio a nivel nacional", expresó.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, señaló que hace cinco años el transporte público estatal enfrentaba una deuda histórica y se ubicaba entre los últimos lugares a nivel nacional, y que hoy la entidad se coloca en el primer lugar del país en ese rubro.

"El programa social más grande que tiene el estado tiene que ver con el recurso más importante que tenemos los seres humanos, que es el tiempo", dijo, y agregó que las nuevas unidades ofrecen "la frecuencia más rápida" y "las mejores unidades para que sean los traslados más dignos".

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