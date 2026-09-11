San Juan del Río, 11 de septiembre de 2026.- El Cabildo de San Juan del Río aprobó tres dictámenes en su sesión ordinaria: la transmisión de un predio para vialidad pública, dos acreditaciones ante comisiones legislativas del Congreso de Querétaro y el cambio de representación legal del municipio.
Con 10 votos a favor y 3 en contra, en cada caso, el pleno autorizó la transmisión a título gratuito de dos fracciones del predio ubicado en El Mirador. La fracción 1 corresponde a Estrategia Operativa de Negocios, SAPI de CV. La fracción 5, a Constructora Novaris, SA de CV.
Ambos dictámenes se votaron por separado y obtuvieron el mismo resultado.
Con 13 votos a favor y sin registro de votos en contra, el pleno acreditó a integrantes del Ayuntamiento ante la Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura, en relación con la iniciativa que reforma los artículos 8, 16, 20 y 35 de la Constitución estatal en materia de no reelección y prohibición del nepotismo electoral.
El segundo dictamen acreditó representación ante las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales, respecto de la reforma constitucional aplicable a los 18 municipios del estado, la ley de armonización judicial y la ley de reforma judicial.
El tercer dictamen, también con 13 votos a favor, trasladó la representación legal del municipio de Miguel Ángel Jiménez Evangelista —designado el 15 de mayo de 2026— a Eduardo Ruiz Álvarez, coordinador técnico de asuntos jurídicos. La propuesta la firmaron la síndica municipal Rosalba Ruiz Ramos y el síndico municipal José Francisco Landeras Laiseca.
Otros temas de la sesión
En el espacio de asuntos generales, la regidora Ana Paula Higuera Alanís agradeció las acciones de sensibilización sobre salud mental realizadas el 10 de septiembre en el municipio.
La regidora Vania Camacho Galván denunció irregularidades en el arrendamiento de camiones recolectores de basura y en la contratación de personal del servicio, respaldada por el regidor Oscar Sandoval.
Por su parte, el regidor Víctor Rocha planteó quejas vecinales sobre seguridad pública y el servicio de agua de la Japan en la colonia San Cayetano y otras zonas del municipio.