San Juan del Río aprueba tres dictámenes en sesión de Cabildo

El pleno autorizó la transmisión de suelo para vialidad, acreditaciones ante el Congreso de Querétaro y el cambio en la representación legal del municipio.

Integrantes del Cabildo de San Juan del Río durante la sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2026.

El Cabildo aprobó tres dictámenes: transmisión de un predio, acreditación ante comisiones legislativas y delegación de representación legal.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 11 de septiembre de 2026.- El Cabildo de San Juan del Río aprobó tres dictámenes en su sesión ordinaria: la transmisión de un predio para vialidad pública, dos acreditaciones ante comisiones legislativas del Congreso de Querétaro y el cambio de representación legal del municipio.

Con 10 votos a favor y 3 en contra, en cada caso, el pleno autorizó la transmisión a título gratuito de dos fracciones del predio ubicado en El Mirador. La fracción 1 corresponde a Estrategia Operativa de Negocios, SAPI de CV. La fracción 5, a Constructora Novaris, SA de CV.

Ambos dictámenes se votaron por separado y obtuvieron el mismo resultado.

Con 13 votos a favor y sin registro de votos en contra, el pleno acreditó a integrantes del Ayuntamiento ante la Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura, en relación con la iniciativa que reforma los artículos 8, 16, 20 y 35 de la Constitución estatal en materia de no reelección y prohibición del nepotismo electoral.

El segundo dictamen acreditó representación ante las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales, respecto de la reforma constitucional aplicable a los 18 municipios del estado, la ley de armonización judicial y la ley de reforma judicial.

El tercer dictamen, también con 13 votos a favor, trasladó la representación legal del municipio de Miguel Ángel Jiménez Evangelista —designado el 15 de mayo de 2026— a Eduardo Ruiz Álvarez, coordinador técnico de asuntos jurídicos. La propuesta la firmaron la síndica municipal Rosalba Ruiz Ramos y el síndico municipal José Francisco Landeras Laiseca.

Otros temas de la sesión

En el espacio de asuntos generales, la regidora Ana Paula Higuera Alanís agradeció las acciones de sensibilización sobre salud mental realizadas el 10 de septiembre en el municipio.

La regidora Vania Camacho Galván denunció irregularidades en el arrendamiento de camiones recolectores de basura y en la contratación de personal del servicio, respaldada por el regidor Oscar Sandoval.

Por su parte, el regidor Víctor Rocha planteó quejas vecinales sobre seguridad pública y el servicio de agua de la Japan en la colonia San Cayetano y otras zonas del municipio.

gobierno cabildo roberto cabrera

Reciente

Sesión de Cabildo de San Juan del Río donde el alcalde respondió sobre el tema.
San Juan del Río

Un accidente, no varios, en limpia de San Juan del Río: alcalde

El trabajador murió como copiloto de una camioneta que volcó en carretera, sin cinturón de seguridad, por una falla humana en el manejo.

Instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro en San Juan del Río
San Juan del Río

Violencia familiar domina carpetas abiertas en San Juan del Río

El municipio abre alrededor de 200 carpetas de investigación al mes y mejoró su posición en un listado nacional de incidencia delictiva.

Agente de tránsito realiza una infracción vial en una calle de San Juan del Río.
San Juan del Río

San Juan del Río remite a 20 personas al día a juzgado cívico

El 50% de descuento por pago anticipado no aplica en infracciones por alcohol, uso del celular al volante o no respetar un alto.

El servicio de limpia cubre 84 comunidades en 800 kilómetros cuadrados de territorio municipal.
San Juan del Río

San Juan del Río amplía rutas pero reconoce rezago en basura

El municipio pasó de 36 a 56 rutas de recolección, pero el crecimiento poblacional sigue rebasando la capacidad de los servicios públicos.