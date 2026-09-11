San Juan del Río ocupa el lugar 18 en presupuesto per cápita

El municipio es el segundo más poblado del estado y el tercero de mayor crecimiento demográfico del país, pese a su bajo presupuesto per cápita.

Vista de una zona en desarrollo urbano de San Juan del Río

San Juan del Río es el segundo municipio más poblado del estado, según el alcalde.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de septiembre de 2026.- San Juan del Río se ubica en el lugar 18 en presupuesto municipal per cápita entre los municipios de Querétaro, de acuerdo con el cálculo que el alcalde Roberto Cabrera Valencia estimó con base en los presupuestos publicados en la Sombra de Arteaga y el censo de población del INEGI de 2020.

El dato contrasta con el crecimiento demográfico del municipio: Cabrera Valencia lo ubicó como el segundo con mayor población del estado, después de la capital, y como el tercero a nivel nacional entre las ciudades no conurbadas a una capital, según cifras del INEGI que citó durante una entrevista.

De las 120 familias que en promedio llegan cada día a radicar en el estado de Querétaro, entre 12 y 15 se establecen en San Juan del Río, es decir, alrededor del 10% del total, de acuerdo con la estimación que ofreció el alcalde.

El municipio atraviesa lo que Cabrera Valencia describió como un momento especialmente favorable en materia de infraestructura, con obras en curso como el tren y el Arco Norte, además del macrolibramiento, aunque el alcalde reconoció que persisten colonias sin los tres servicios básicos —agua, luz y drenaje— por falta de una planeación urbana de largo plazo en el municipio.

El propio alcalde relacionó la falta de una mejor posición presupuestal con una recaudación históricamente baja en traslados de dominio, licencias de construcción y predial, pese al crecimiento urbano acelerado que vive el municipio.

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