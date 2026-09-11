San Juan del Río, 11 de septiembre de 2026.- San Juan del Río se ubica en el lugar 18 en presupuesto municipal per cápita entre los municipios de Querétaro, de acuerdo con el cálculo que el alcalde Roberto Cabrera Valencia estimó con base en los presupuestos publicados en la Sombra de Arteaga y el censo de población del INEGI de 2020.
El dato contrasta con el crecimiento demográfico del municipio: Cabrera Valencia lo ubicó como el segundo con mayor población del estado, después de la capital, y como el tercero a nivel nacional entre las ciudades no conurbadas a una capital, según cifras del INEGI que citó durante una entrevista.
De las 120 familias que en promedio llegan cada día a radicar en el estado de Querétaro, entre 12 y 15 se establecen en San Juan del Río, es decir, alrededor del 10% del total, de acuerdo con la estimación que ofreció el alcalde.
El municipio atraviesa lo que Cabrera Valencia describió como un momento especialmente favorable en materia de infraestructura, con obras en curso como el tren y el Arco Norte, además del macrolibramiento, aunque el alcalde reconoció que persisten colonias sin los tres servicios básicos —agua, luz y drenaje— por falta de una planeación urbana de largo plazo en el municipio.
El propio alcalde relacionó la falta de una mejor posición presupuestal con una recaudación históricamente baja en traslados de dominio, licencias de construcción y predial, pese al crecimiento urbano acelerado que vive el municipio.