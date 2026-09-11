Tequisquiapan, 11 de septiembre de 2026.- Trabajadores del servicio de limpieza de una clínica del sector salud en Tequisquiapan localizaron en un bote de basura lo que podría ser un feto arrojado de manera clandestina en ese lugar.
El hallazgo fue puesto en conocimiento de las autoridades de seguridad y de la Fiscalía General del Estado, que ya investigan los hechos.
Hasta el momento se desconocen mayores detalles.
Personal de investigación del delito y de servicios periciales acudieron al lugar para procesar la escena y levantar los indicios correspondientes, ya que en la misma clínica podría estar registrada la mujer que solicitó previamente atención relacionada con el producto que traía en el vientre.
La situación generó hermetismo tanto en el nosocomio como entre las autoridades, que han manifestado que investigan los hechos y que en su momento podría darse a conocer la identidad de la persona involucrada.
La investigación busca establecer, entre otras líneas, si hubo participación de personal de enfermería o médico que haya tenido conocimiento de los hechos, y si el producto malogrado fue arrojado al bote de basura con la intención de que pasara desapercibido —hipótesis que corresponde confirmar a la propia indagatoria.