Hallan feto en clínica de Tequisquiapan; Fiscalía investiga

Personal de limpieza localizó los restos en un bote de basura del nosocomio; autoridades investigan si hubo participación de personal médico

Persona con uniforme oscuro carga un bulto envuelto en tela azul en la parte trasera de una camioneta blanca.

Personal de investigación del delito y de servicios periciales acudió al lugar para procesar la escena y recabar los indicios correspondientes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, 11 de septiembre de 2026.- Trabajadores del servicio de limpieza de una clínica del sector salud en Tequisquiapan localizaron en un bote de basura lo que podría ser un feto arrojado de manera clandestina en ese lugar.

El hallazgo fue puesto en conocimiento de las autoridades de seguridad y de la Fiscalía General del Estado, que ya investigan los hechos.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles.

Personal de investigación del delito y de servicios periciales acudieron al lugar para procesar la escena y levantar los indicios correspondientes, ya que en la misma clínica podría estar registrada la mujer que solicitó previamente atención relacionada con el producto que traía en el vientre.

La situación generó hermetismo tanto en el nosocomio como entre las autoridades, que han manifestado que investigan los hechos y que en su momento podría darse a conocer la identidad de la persona involucrada.

La investigación busca establecer, entre otras líneas, si hubo participación de personal de enfermería o médico que haya tenido conocimiento de los hechos, y si el producto malogrado fue arrojado al bote de basura con la intención de que pasara desapercibido —hipótesis que corresponde confirmar a la propia indagatoria.

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