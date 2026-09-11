Querétaro, 11 de septiembre de 2026.- La Policía Estatal de Querétaro suma más de 800 nuevos elementos en cinco años de gobierno del gobernador Mauricio Kuri González, luego de que el Senador Agustín Dorantes Lámbarri atestiguó la graduación de una nueva generación de agentes.
"Esta es una historia más de éxito que ha logrado nuestro Gobernador, en esta ocasión para preservar la seguridad y tranquilidad de las familias. Gracias a este trabajo, Querétaro cuenta con una de las cinco mejores policías del país", dijo el Senador.
El Senador Agustín Dorantes Lámbarri atestiguó la graduación de la nueva generación de agentes de la Policía Estatal. rotativo.com.mx
Dorantes reconoció la labor del Secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, por la coordinación entre las distintas corporaciones policiales, la Fiscalía y el Poder Judicial, que ha permitido a Querétaro mantener índices de seguridad mucho mejores a los del resto del país.