Querétaro suma más de 800 nuevos policías en 5 años de Kuri

El Senador Agustín Dorantes Lámbarri atestiguó la graduación y calificó a la corporación entre las cinco mejores del país.

Funcionario saluda a dos mujeres egresadas de la Policía Estatal durante ceremonia de graduación en Querétaro

Querétaro suma más de 800 nuevos elementos de la Policía Estatal en cinco años de gobierno de Mauricio Kuri González.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de septiembre de 2026.- La Policía Estatal de Querétaro suma más de 800 nuevos elementos en cinco años de gobierno del gobernador Mauricio Kuri González, luego de que el Senador Agustín Dorantes Lámbarri atestiguó la graduación de una nueva generación de agentes.

"Esta es una historia más de éxito que ha logrado nuestro Gobernador, en esta ocasión para preservar la seguridad y tranquilidad de las familias. Gracias a este trabajo, Querétaro cuenta con una de las cinco mejores policías del país", dijo el Senador.

Funcionarios se saludan durante ceremonia de graduaci\u00f3n de la Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro con presencia militar El Senador Agustín Dorantes Lámbarri atestiguó la graduación de la nueva generación de agentes de la Policía Estatal. rotativo.com.mx

Dorantes reconoció la labor del Secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, por la coordinación entre las distintas corporaciones policiales, la Fiscalía y el Poder Judicial, que ha permitido a Querétaro mantener índices de seguridad mucho mejores a los del resto del país.

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