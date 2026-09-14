Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- Las micro y pequeñas empresas registradas en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) podrán optar, a partir de 2027, por pagar el Impuesto al Valor Agregado mediante una tasa directa de 7% sobre sus ingresos, de acuerdo con la propuesta que el Gobierno federal presentó el 10 de septiembre durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El anuncio corrió a cargo de Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El mecanismo permitiría a personas físicas y empresas que cumplan los requisitos calcular el IVA directamente sobre sus ingresos y presentar una sola declaración que concentre las obligaciones de ISR e IVA, en lugar del esquema actual, en el que primero pagan el impuesto completo y después realizan un trámite contable para recuperar una parte.

El esquema no sería obligatorio. Sheinbaum explicó que el SAT ofrece la opción de mantener el régimen vigente o cambiar al pago directo: "paguen 7 por ciento de IVA y ya", dijo la mandataria durante la conferencia.

De acuerdo con Sheinbaum, el porcentaje de 7% se determinó a partir del promedio de lo que las micro y pequeñas empresas terminan pagando de IVA una vez que descuentan el impuesto que logran acreditar.

Los cambios forman parte de un paquete de medidas dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas que también contempla, para 2027, elevar el tope de ingresos del RESICO de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para pequeñas empresas, además de la opción de pagar el ISR de forma trimestral en lugar de mensual. En el régimen simplificado hay actualmente 4 millones de personas físicas y 254 mil empresas medianas, según las cifras presentadas por el SAT.

El anuncio incluyó además ocho acciones del IMSS para reducir trámites patronales de las microempresas, entre ellas altas y bajas virtuales y una tarjeta de identificación digital para los patrones. El director general de Nacional Financiera (NAFIN), Carlos Torres, reportó que la institución ha otorgado más de 113 mil créditos a micro y pequeñas empresas.