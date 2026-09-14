El Marqués, Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- Autoridades federales mantienen el cierre total de la autopista México-Querétaro, a la altura de Cuesta Bonita, con dirección a Querétaro, tras un hecho de tránsito, informó la Secretaría de Movilidad de El Marqués a través de redes sociales.
De acuerdo con la dependencia, en el sitio se realizan maniobras y la circulación se restablecerá en breve.
En el lugar se observa la presencia de personal de la Secretaría de Movilidad y de la Guardia Nacional, además de al menos dos tractocamiones detenidos sobre la vialidad, mientras se despliegan conos y barreras de contención en el carril cerrado.