Cierre total en autopista México-Querétaro por hecho de tránsito

Autoridades federales realizan maniobras tras un hecho de tránsito y prevén restablecer pronto la circulación con dirección a Querétaro.

Autoridades federales cierran autopista México-Querétaro en Cuesta Bonita
  • Autoridades federales realizan maniobras en la autopista México-Querétaro, a la altura de Cuesta Bonita, tras un hecho de tránsito.
    • Secretaría de Movilidad El Marqués
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    Martín García Chavero
    Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
    Martín García Chavero
    Periodista

    Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

    Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

    Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

    Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

    Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

    Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

    Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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    El Marqués, Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- Autoridades federales mantienen el cierre total de la autopista México-Querétaro, a la altura de Cuesta Bonita, con dirección a Querétaro, tras un hecho de tránsito, informó la Secretaría de Movilidad de El Marqués a través de redes sociales.

    De acuerdo con la dependencia, en el sitio se realizan maniobras y la circulación se restablecerá en breve.

    En el lugar se observa la presencia de personal de la Secretaría de Movilidad y de la Guardia Nacional, además de al menos dos tractocamiones detenidos sobre la vialidad, mientras se despliegan conos y barreras de contención en el carril cerrado.

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