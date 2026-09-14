Crecimiento sin planeación colapsa vialidad en El Marqués

Los residentes de los nuevos fraccionamientos enfrentan traslados de más de una hora hacia el trabajo y la escuela.

Fila de vehículos avanza lentamente sobre la prolongación Constituyentes en El Marqués durante la hora pico.

La salida de los fraccionamientos hacia la prolongación Constituyentes se satura cada mañana en El Marqués.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- El crecimiento acelerado de fraccionamientos en los últimos años en El Marqués generó un problema de movilidad que ni el alcalde Rodrigo Monsalvo ni su antecesor, Enrique Vega Carriles, contemplaron: la salida de esos desarrollos hacia la prolongación Constituyentes se convirtió en un cuello de botella diario.

El caos se concentra justo al salir de los fraccionamientos, en el punto donde los vehículos intentan incorporarse a la vialidad.

La prolongación Constituyentes, la vía que conecta esos desarrollos con el resto de la zona metropolitana, absorbe cada mañana ese volumen sin capacidad suficiente para procesarlo.

Para los residentes, el problema no es abstracto: llegar a su trabajo o llevar a los hijos a la escuela les toma hasta más de una hora, un trayecto que en condiciones normales tomaría una fracción de ese tiempo.

La saturación se agrava además por las obras que se realizan actualmente en la Autopista México-Querétaro, que desvían tráfico hacia las vialidades locales de El Marqués.

Hay personal de movilidad desplegado en la zona. Poco es lo que logra ante el volumen de vehículos que la satura cada mañana.

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