El Marqués, Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- El crecimiento acelerado de fraccionamientos en los últimos años en El Marqués generó un problema de movilidad que ni el alcalde Rodrigo Monsalvo ni su antecesor, Enrique Vega Carriles, contemplaron: la salida de esos desarrollos hacia la prolongación Constituyentes se convirtió en un cuello de botella diario.
El caos se concentra justo al salir de los fraccionamientos, en el punto donde los vehículos intentan incorporarse a la vialidad.
La prolongación Constituyentes, la vía que conecta esos desarrollos con el resto de la zona metropolitana, absorbe cada mañana ese volumen sin capacidad suficiente para procesarlo.
Para los residentes, el problema no es abstracto: llegar a su trabajo o llevar a los hijos a la escuela les toma hasta más de una hora, un trayecto que en condiciones normales tomaría una fracción de ese tiempo.
La saturación se agrava además por las obras que se realizan actualmente en la Autopista México-Querétaro, que desvían tráfico hacia las vialidades locales de El Marqués.
Hay personal de movilidad desplegado en la zona. Poco es lo que logra ante el volumen de vehículos que la satura cada mañana.