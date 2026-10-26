Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) mantiene el paro nacional por tiempo indefinido que convocó para el 26 de octubre, pese a que la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la mayoría de las organizaciones transportistas aceptó sentarse a dialogar con el Gobierno de México. En Querétaro, la convocatoria de la cámara fija concentración a las 8:00 horas.

Su presidente nacional, Augusto Ramos Melo, afirmó en un video difundido la noche del 25 de octubre que los transportistas saldrán a las carreteras ante la falta de respuestas a sus demandas. “El autotransporte ya no aguanta”, dijo. Indicó que la movilización comenzará desde las 7:30 horas y que la cámara buscará el diálogo, pero uno que dé respuestas sólidas.

La convocatoria identifica tres puntos de reunión: el Parador Azteca QRF, en San José Iturbide, Guanajuato; la caseta de Palmillas, plaza de cobro número 5 de Capufe sobre la autopista México-Querétaro, en el corredor San Juan del Río-Pedro Escobedo; y el Parador San Javier, en el kilómetro 191+013 de la misma autopista, en Palo Alto, Querétaro.

La CANACAR informó que la protesta contempla la suspensión de operaciones y recorridos de unidades por las carreteras, sin bloqueos.

Entre los motivos, la cámara señala los cambios fiscales que, afirma, afectarían a los transportistas a partir de 2027: la reducción del estímulo fiscal por peajes que aprobó la Cámara de Diputados en la Ley de Ingresos de ese año y un nuevo límite de ingresos para deducir gastos de autopistas de 250 millones de pesos anuales, frente a los 300 millones vigentes. El sector plantea elevarlo a 420 millones.

Los transportistas piden además mantener los estímulos relacionados con el diésel y cuestionan una posible modificación de la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) a operadores, de 7.5% a 12%. A esas medidas suman la inseguridad en las carreteras, las extorsiones y la sobrerregulación.

Segob sostuvo en el comunicado 132 que la postura de la dirigencia de la CANACAR “es inexplicable cuando el resto del sector ha optado por la mesa de diálogo para que se atiendan sus demandas”, y reconoció a las asociaciones y cámaras integrantes de la CANACAR que se deslindaron de la movilización.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), que había expresado su respaldo, informó que finalmente no participará por la falta de claridad en los planteamientos. La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Alianza Mexicana de Transportistas (AMTAC) y la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) también anunciaron que no se sumarán.

El Gobierno de México reiteró que la mesa de diálogo permanece abierta y que la vía institucional “es el camino para atender los planteamientos del sector”.