41 de 761 pruebas del alcoholímetro en Querétaro dieron positivo

Hubo 31 personas sancionadas por presentar 0.20 mg de alcohol por litro de aire espirado o más, informó Justicia Cívica.

Unidad «Alcoholímetro Municipal» con una persona ante una computadora portátil en su interior, entre patrullas de la Policía Municipal, en el operativo alcoholímetro de Querétaro.

A 31 personas se les remitió su vehículo al corralón, de acuerdo con Justicia Cívica. Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto la autoridad competente resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- De 761 pruebas de alcoholemia aplicadas en el operativo alcoholímetro de Querétaro entre el 2 y el 8 de noviembre, 41 resultaron positivas, informó la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno municipal.

Las 41 pruebas positivas derivaron en 31 personas sancionadas por presentar un nivel de alcoholemia igual o mayor a 0.20 mg de alcohol por litro de aire espirado durante el operativo.

A 31 personas se les remitió su vehículo al corralón.

Camioneta rotulada \u00abAlcohol\u00edmetro Municipal\u00bb junto a patrullas de la Polic\u00eda Municipal de Quer\u00e9taro, de noche, en un punto del operativo alcohol\u00edmetro. Las 761 pruebas de alcoholemia aplicadas del 2 al 8 de noviembre dejaron 41 positivas, informó Justicia Cívica. Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto la autoridad competente resuelva su situación jurídica. rotativo.com.mx

La dependencia reportó 36 detenciones. Las personas fueron enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.) por rebasar, durante el fin de semana, los niveles de alcoholemia permitidos.

Justicia Cívica precisó que el operativo busca evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y proteger la vida y la integridad de las personas.

De las 30 personas detenidas, 24 fueron hombres y seis mujeres.

seguridad movilidad alcoholimetro

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