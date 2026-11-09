Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- De 761 pruebas de alcoholemia aplicadas en el operativo alcoholímetro de Querétaro entre el 2 y el 8 de noviembre, 41 resultaron positivas, informó la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno municipal.
Las 41 pruebas positivas derivaron en 31 personas sancionadas por presentar un nivel de alcoholemia igual o mayor a 0.20 mg de alcohol por litro de aire espirado durante el operativo.
A 31 personas se les remitió su vehículo al corralón.
Las 761 pruebas de alcoholemia aplicadas del 2 al 8 de noviembre dejaron 41 positivas, informó Justicia Cívica. Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto la autoridad competente resuelva su situación jurídica. rotativo.com.mx
La dependencia reportó 36 detenciones. Las personas fueron enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.) por rebasar, durante el fin de semana, los niveles de alcoholemia permitidos.
Justicia Cívica precisó que el operativo busca evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y proteger la vida y la integridad de las personas.
De las 30 personas detenidas, 24 fueron hombres y seis mujeres.