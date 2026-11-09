Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- El programa Más escuelas para el bienestar destinará 381.30 millones de pesos a obras en 33 planteles de Querétaro, con una matrícula nueva proyectada de 5,544 alumnos, informó Fernando Orozco Vega, director general del Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ).
Media superior concentra la mitad del recurso: 190.69 millones de pesos para 17 planteles y una proyección de 3,464 alumnos nuevos.
Educación básica recibe 43.11 millones en 14 intervenciones, el 11% del total. Superior se queda con 147.5 millones, el 39%, para una matrícula nueva proyectada de 2,080 alumnos; Orozco explicó que es el nivel al que menos dinero llega por la vía del FAM regular.
Por sostenimiento, 28 planteles son estatales y cinco federales. Los estatales suman 3,828 alumnos nuevos proyectados y 270 millones de pesos; los federales, 1,716 alumnos. Orozco ubicó en 71% la parte estatal de la inversión y en 29% la federal.
Más escuelas para el bienestar es el nombre con que vuelve el programa FAM Potenciado, que antes se llamó Escuelas al 100. La intención, dijo Orozco, es que la infraestructura que ya existe en Querétaro, federal o estatal, se consolide y se termine de acuerdo con el plan maestro de cada escuela. Destacó la gestión del gobernador con el secretario Mario Delgado para lograrlo.
En educación básica habrá techumbres y, en algunos casos, piso y cancha nuevos, en escuelas de Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Jalpan, Pinal de Amoles, Ezequiel Montes y Querétaro, entre otros municipios.
Corregidora, El Marqués y San Juan del Río donaron terrenos para un bachillerato nacional Margarita Maza cada uno, y Orozco agradeció la rapidez con que los proyectos pasaron por Cabildo. El de San Juan del Río se construirá en la colonia Fundadores. Cada edificio lleva un área administrativa, un salón de arte y audiovisual, tres aulas didácticas en la planta alta, baños, bodegas detrás del módulo de escaleras y una plaza cívica con techumbre.
En Pedro Escobedo, el CECyTEQ tendrá un edificio de seis aulas.
El plantel 3 del CECyTEQ en Casadero crecerá con tres aulas y una plaza cívica. El gobernador se había comprometido a construir dos, pero la obra no avanzó porque la documentación no estaba en regla; se hizo un cambio a la ley para poder invertir y, con él, la promesa se cumple con un aula más.
El plan maestro del CONALEP en Puertas de San Miguel queda completo con un taller de automotriz pesado: 10 millones de pesos de obra y ocho millones de equipamiento, 18 millones en total. Con él, el plantel reúne aulas, laboratorios y taller.