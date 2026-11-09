Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- La desparasitación preventiva, al menos dos veces al año, es la recomendación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro para niños desde los dos años y para adultos, con el fin de evitar enfermedades intestinales que pueden llegar a ser graves.
Berenice Huitzacua Cuéllar, jefa de enfermería de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 11, explicó que el desparasitante elimina los parásitos del organismo y se usa lo mismo para prevenir que para tratar infecciones, además de reducir el riesgo de complicaciones en las enfermedades intestinales.
El IMSS ofrece desparasitantes sin costo mediante campañas de salud dirigidas a sus derechohabientes, donde también da información para prevenir parásitos y enfermedades. La orientación en PrevenIMSS incluye las acciones preventivas que corresponden a cada edad y sexo, además de desparasitación asistida por personal de enfermería.
Los parásitos más comunes son el áscaris, conocido como lombriz, y la Taenia solium, o solitaria.
Ambos se encuentran en las heces humanas y, cuando contaminan el agua, el suelo u otros objetos, pueden llegar a los alimentos y las bebidas.
Para evitar el contagio, Huitzacua Cuéllar recomendó lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer, no consumir carne cruda y lavar o desinfectar las frutas y verduras. Con el aumento de las temperaturas, pidió extremar el cuidado al preparar y consumir alimentos fuera de casa.
En niños, una parasitosis sin tratamiento puede derivar en anemia, bajo peso, síndrome de malabsorción, desnutrición, obstrucción intestinal y retraso en el crecimiento, advirtió la especialista.
Entre las señales que el IMSS enlista están el dolor de estómago, la diarrea, el sangrado intestinal, la falta de apetito, el mareo, el dolor de cabeza, la comezón y el rechinido de dientes durante el sueño.
El desparasitante se toma en ayunas. Si después se observan pequeños puntos blancos, la jefa de enfermería indicó acudir con el médico familiar para recibir el tratamiento adecuado.