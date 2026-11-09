Desparasitar a niños y adultos dos veces al año: IMSS Querétaro

Una parasitosis infantil sin tratar puede derivar en anemia, bajo peso, desnutrición y retraso del crecimiento, advirtió una jefa de enfermería del IMSS.

Frascos de desparasitante en suspensión alineados sobre una mesa junto a folletos de salud, en la desparasitación preventiva del IMSS en Querétaro

El IMSS ofrece desparasitantes sin costo a sus derechohabientes mediante campañas de salud.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- La desparasitación preventiva, al menos dos veces al año, es la recomendación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro para niños desde los dos años y para adultos, con el fin de evitar enfermedades intestinales que pueden llegar a ser graves.

Berenice Huitzacua Cuéllar, jefa de enfermería de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 11, explicó que el desparasitante elimina los parásitos del organismo y se usa lo mismo para prevenir que para tratar infecciones, además de reducir el riesgo de complicaciones en las enfermedades intestinales.

El IMSS ofrece desparasitantes sin costo mediante campañas de salud dirigidas a sus derechohabientes, donde también da información para prevenir parásitos y enfermedades. La orientación en PrevenIMSS incluye las acciones preventivas que corresponden a cada edad y sexo, además de desparasitación asistida por personal de enfermería.

Los parásitos más comunes son el áscaris, conocido como lombriz, y la Taenia solium, o solitaria.

Ambos se encuentran en las heces humanas y, cuando contaminan el agua, el suelo u otros objetos, pueden llegar a los alimentos y las bebidas.

Para evitar el contagio, Huitzacua Cuéllar recomendó lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer, no consumir carne cruda y lavar o desinfectar las frutas y verduras. Con el aumento de las temperaturas, pidió extremar el cuidado al preparar y consumir alimentos fuera de casa.

En niños, una parasitosis sin tratamiento puede derivar en anemia, bajo peso, síndrome de malabsorción, desnutrición, obstrucción intestinal y retraso en el crecimiento, advirtió la especialista.

Entre las señales que el IMSS enlista están el dolor de estómago, la diarrea, el sangrado intestinal, la falta de apetito, el mareo, el dolor de cabeza, la comezón y el rechinido de dientes durante el sueño.

El desparasitante se toma en ayunas. Si después se observan pequeños puntos blancos, la jefa de enfermería indicó acudir con el médico familiar para recibir el tratamiento adecuado.

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