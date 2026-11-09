ANAC premia a Querétaro por 5.1 millones de viajes gratuitos

El servicio suma dos millones 629 mil ascensos y un ahorro superior a 155 millones de pesos, de acuerdo con el municipio.

Tres hombres sonríen y hacen el signo de la victoria ante el fondo de los Premios ANAC
  • Las 16 rutas del servicio cubren dos delegaciones y 37 comunidades de Querétaro.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de noviembre.- El transporte comunitario gratuito de Querétaro obtuvo el Premio ANAC, de la Asociación Nacional de Alcaldes, tras acumular más de 5.1 millones de viajes sin costo desde el 15 de marzo de 2025, informó el municipio.

La entrega se realizó en una ceremonia en León, Guanajuato, encabezada por Jorge Romero Herrera y la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Por Querétaro acudió el presidente municipal, Felifer Macías.

El Transporte Comunitario Gratuito arrancó el 15 de marzo de 2025 y opera con 53 unidades: 26 autobuses y 27 camionetas Urvan.

En su mensaje, Macías habló de doctrina, solidaridad y subsidiariedad, y de que nadie se queda atrás.

De acuerdo con el municipio, el servicio suma dos millones 629 mil ascensos y un ahorro superior a 155 millones de pesos.

Funciona de lunes a viernes, de 06:00 a 20:00 horas.

Las 16 rutas cubren dos delegaciones y llegan a 37 comunidades, seis fraccionamientos, cuatro instituciones de educación media superior, una universidad y dos parques industriales.

El Premio ANAC reconoce las mejores prácticas en los 16 ejes del Modelo de Buen Gobierno, según la información municipal.

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