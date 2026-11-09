Querétaro, 9 de noviembre.- El transporte comunitario gratuito de Querétaro obtuvo el Premio ANAC, de la Asociación Nacional de Alcaldes, tras acumular más de 5.1 millones de viajes sin costo desde el 15 de marzo de 2025, informó el municipio.
La entrega se realizó en una ceremonia en León, Guanajuato, encabezada por Jorge Romero Herrera y la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Por Querétaro acudió el presidente municipal, Felifer Macías.
El Transporte Comunitario Gratuito arrancó el 15 de marzo de 2025 y opera con 53 unidades: 26 autobuses y 27 camionetas Urvan.
En su mensaje, Macías habló de doctrina, solidaridad y subsidiariedad, y de que nadie se queda atrás.
De acuerdo con el municipio, el servicio suma dos millones 629 mil ascensos y un ahorro superior a 155 millones de pesos.
Funciona de lunes a viernes, de 06:00 a 20:00 horas.
Las 16 rutas cubren dos delegaciones y llegan a 37 comunidades, seis fraccionamientos, cuatro instituciones de educación media superior, una universidad y dos parques industriales.
El Premio ANAC reconoce las mejores prácticas en los 16 ejes del Modelo de Buen Gobierno, según la información municipal.