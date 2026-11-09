Zapopan, Jalisco, 9 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Marina (Semar) informó la detención de Rafael “N”, alias “R2”, a quien identifica como líder de una célula delictiva, y de otras 19 personas tras una agresión armada contra personal naval en un restaurante de Zapopan.

La intervención de la Armada de México se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y derivó de dos líneas de trabajo: el cumplimiento de una orden de localización y presentación, en apoyo a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), y los trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Esos trabajos permitieron ubicar a integrantes de la delincuencia organizada dentro del restaurante, donde agredieron con armas de fuego al personal naval que se aproximaba, informó la Marina.

Los elementos navales repelieron la agresión. Un integrante de la Armada de México resultó herido de bala; la lesión no pone en riesgo su vida.

Rafael “N” también resultó lesionado. Paramédicos lo atendieron en el lugar y fue trasladado a un hospital en calidad de detenido, por los delitos de delincuencia organizada y homicidio, según el comunicado. La Marina lo describe como uno de los principales generadores de violencia en la región.

Otras 19 personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes, que integrarán la carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Los detenidos se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.