Querétaro, 11 noviembre de 2026.- El Municipio de Querétaro tiene carpetas de investigación y denuncias este año contra varias personas por bloquear vialidades, y no permitirá que ciertos grupos de ambulantes del Centro Histórico lo hagan: «eso no lo vamos a permitir», advirtió el secretario de Gobierno, Michel Torres Olguín.
El funcionario explicó que las denuncias son «varias» y que corresponden a «una por cada bloqueo». Una de ellas se presentó por el cierre de la avenida Zaragoza, ocurrido hace unos cuatro meses. Pidió dejar que el proceso avance en la Fiscalía para no entorpecerlo.
Torres Olguín detalló que en fechas recientes grupos de comerciantes cerraron Zaragoza y, por un breve lapso, el centro de la ciudad. Dijo que se trata de personas que el Gobierno ha visto ligadas a Morena y que por eso lo relaciona con «un tema de orden político». Agregó que esas acciones rompen los acuerdos alcanzados con los grupos.
El secretario aseguró que existe comunicación permanente con todas las organizaciones y que cada una tiene un espacio asignado por el Gobierno municipal.
Sobre los grupos que no aceptan las reglas, dijo que «son los que nos descomponen». Sobre el Mercado Artesanal, indicó que está suspendido por una obra.
Los líderes piden trabajar en Jardín Guerrero y Jardín Zenea por la actividad que ha tenido el centro desde el Día de Muertos, con los arcos y la carrera nocturna.
El Gobierno, en cambio, pide orden y que el tramo Allende-Juárez permanezca libre, por restaurantes, hoteles y turistas. Se colocaron vallas porque el acuerdo no se respetó el sábado pasado, punrualizó.
Con la temporada de comercio de fin de año y los eventos de diciembre en puerta, Torres Olguín hizo un llamado al diálogo con los líderes.