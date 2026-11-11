‘No lo vamos a permitir’: denuncias por bloqueos en Querétaro

El funcionario dijo que el Gobierno mantiene comunicación permanente con todos los grupos y pidió que el proceso avance en la Fiscalía.

Michel Torres Olguín, secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, de perfil frente a micrófonos de reporteros

Michel Torres Olguín dijo que hay carpetas de investigación por bloqueos de vialidades.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 noviembre de 2026.- El Municipio de Querétaro tiene carpetas de investigación y denuncias este año contra varias personas por bloquear vialidades, y no permitirá que ciertos grupos de ambulantes del Centro Histórico lo hagan: «eso no lo vamos a permitir», advirtió el secretario de Gobierno, Michel Torres Olguín.

El funcionario explicó que las denuncias son «varias» y que corresponden a «una por cada bloqueo». Una de ellas se presentó por el cierre de la avenida Zaragoza, ocurrido hace unos cuatro meses. Pidió dejar que el proceso avance en la Fiscalía para no entorpecerlo.

Torres Olguín detalló que en fechas recientes grupos de comerciantes cerraron Zaragoza y, por un breve lapso, el centro de la ciudad. Dijo que se trata de personas que el Gobierno ha visto ligadas a Morena y que por eso lo relaciona con «un tema de orden político». Agregó que esas acciones rompen los acuerdos alcanzados con los grupos.

El secretario aseguró que existe comunicación permanente con todas las organizaciones y que cada una tiene un espacio asignado por el Gobierno municipal.

Sobre los grupos que no aceptan las reglas, dijo que «son los que nos descomponen». Sobre el Mercado Artesanal, indicó que está suspendido por una obra.

Los líderes piden trabajar en Jardín Guerrero y Jardín Zenea por la actividad que ha tenido el centro desde el Día de Muertos, con los arcos y la carrera nocturna.

El Gobierno, en cambio, pide orden y que el tramo Allende-Juárez permanezca libre, por restaurantes, hoteles y turistas. Se colocaron vallas porque el acuerdo no se respetó el sábado pasado, punrualizó.

Con la temporada de comercio de fin de año y los eventos de diciembre en puerta, Torres Olguín hizo un llamado al diálogo con los líderes.

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