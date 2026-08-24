Gobierno y fuerzas federales coordinan seguridad para proceso electoral en Querétaro

La segunda sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad reunió a representantes del Ejército, la Guardia Nacional, la FGR, la FGE y el IEEQ para definir la coordinación previa a las elecciones locales.

Secretaría de Gobierno, SEDENA y Secretaría de Gobernación en mesa de coordinación electoral Querétaro 2026

Las placas institucionales dan cuenta de la participación del Ejército y la Secretaría de Gobernación en la coordinación electoral.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de agosto de 2026.- La atención coordinada y el seguimiento de actividades ante el Proceso Electoral Local 2026-2027 fueron el eje de la segunda sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, encabezada por el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, junto con representantes de las principales instituciones de seguridad federales y estatales presentes en Querétaro.

En el encuentro participaron el comandante interino de la XVII Zona Militar, Aldo Raúl Gómez Quintero, y la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñiz Rodríguez.

También estuvieron representantes del Instituto Nacional Electoral en Querétaro, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, entre otras instancias.

Los asistentes establecieron los mecanismos de coordinación previos al próximo proceso electoral, en el marco de los trabajos que impulsa el gobierno estatal para garantizar condiciones de paz y seguridad durante los comicios locales.

El proceso electoral en Querétaro incorporará para el ciclo 2026-2027 a ocho partidos políticos que recibirán financiamiento público local, luego de que el IEEQ aprobó la redistribución de los recursos para incluir a las nuevas organizaciones con registro nacional.

El IEEQ ha mantenido actividad institucional vinculada a la preparación de los comicios, como ocurrió también con la reforma a la Ley Electoral aprobada en julio por la Comisión de Gobernación del Congreso local, que amplió las reglas de paridad de género para los ayuntamientos.

La Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad forma parte de los esquemas de articulación interinstitucional que el gobierno estatal ha impulsado en distintos ámbitos, entre ellos la Mesa de Coordinación Agraria, instalada en abril pasado con el propio Gudiño Torres como secretario ejecutivo.

Participante con micr\u00f3fono en sesi\u00f3n de coordinaci\u00f3n electoral de la Mesa de Paz y Seguridad en Quer\u00e9taro

El formato de mesa de trabajo permitió la participación de representantes de distintas instituciones.
Representantes en mesa de trabajo con placa de Secretar\u00eda de Gobierno durante coordinaci\u00f3n electoral Quer\u00e9taro 2026

La Secretaría de Gobierno encabezó los trabajos de la segunda sesión de la mesa de seguridad electoral.
Secretar\u00eda de Gobierno, SEDENA y Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n en mesa de coordinaci\u00f3n electoral Quer\u00e9taro 2026

Segunda sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, encabezada por la Secretaría de Gobierno estatal.

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