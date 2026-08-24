Querétaro, 24 de agosto de 2026.- La atención coordinada y el seguimiento de actividades ante el Proceso Electoral Local 2026-2027 fueron el eje de la segunda sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, encabezada por el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, junto con representantes de las principales instituciones de seguridad federales y estatales presentes en Querétaro.
En el encuentro participaron el comandante interino de la XVII Zona Militar, Aldo Raúl Gómez Quintero, y la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñiz Rodríguez.
También estuvieron representantes del Instituto Nacional Electoral en Querétaro, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, entre otras instancias.
Los asistentes establecieron los mecanismos de coordinación previos al próximo proceso electoral, en el marco de los trabajos que impulsa el gobierno estatal para garantizar condiciones de paz y seguridad durante los comicios locales.
El proceso electoral en Querétaro incorporará para el ciclo 2026-2027 a ocho partidos políticos que recibirán financiamiento público local, luego de que el IEEQ aprobó la redistribución de los recursos para incluir a las nuevas organizaciones con registro nacional.
El IEEQ ha mantenido actividad institucional vinculada a la preparación de los comicios, como ocurrió también con la reforma a la Ley Electoral aprobada en julio por la Comisión de Gobernación del Congreso local, que amplió las reglas de paridad de género para los ayuntamientos.
La Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad forma parte de los esquemas de articulación interinstitucional que el gobierno estatal ha impulsado en distintos ámbitos, entre ellos la Mesa de Coordinación Agraria, instalada en abril pasado con el propio Gudiño Torres como secretario ejecutivo.
El formato de mesa de trabajo permitió la participación de representantes de distintas instituciones.
La Secretaría de Gobierno encabezó los trabajos de la segunda sesión de la mesa de seguridad electoral.
Segunda sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, encabezada por la Secretaría de Gobierno estatal.