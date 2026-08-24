Tamaulipas, 24 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria contra Francisco "N" y Enrique "N", a quienes el juez de enjuiciamiento en el Sistema Penal Acusatorio declaró penalmente responsables de los delitos de secuestro, acopio de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Ambos cumplirán una pena de 50 años de prisión en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato". En la audiencia para la individualización de sanciones se estableció además el pago de una multa de 337 mil 960 pesos.

En cuanto a la reparación del daño, el juez dejó a salvo los derechos de la víctima para que los haga valer en la etapa de ejecución de pena.

Los hechos se remontan a enero de 2019, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a ambos en la colonia Ferrocarril, en Río Bravo, Tamaulipas.

En el lugar fueron localizadas dos personas privadas de su libertad. Durante la intervención también fueron aseguradas 17 armas de fuego y 68 cargadores relacionados con los hechos investigados.

Una vez puestos a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Quintana Roo, la representación social aportó ante la autoridad judicial las pruebas para acreditar la responsabilidad penal de los imputados.

El proceso concluyó con la sentencia condenatoria que ahora los vincula formalmente a prisión federal.

La FGR ha obtenido en los últimos años sentencias en casos de crimen organizado vinculado al secuestro, incluyendo condenas a líderes de grupos criminales con operación en la región.