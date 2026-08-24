Policías de El Marqués reciben taller de salud mental y comunicación

Especialistas del Instituto Municipal para la Prevención de Conductas de Riesgo impartieron los temas de manejo de emociones y atención de conflictos.

Instructor imparte taller de salud mental a elementos de la Policía Municipal de El Marqués, Querétaro, 2026

El taller abordó manejo de emociones y comunicación asertiva como herramientas para el servicio policial en El Marqués.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 24 de agosto de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de El Marqués participaron en un taller especializado en salud mental y comunicación asertiva, impartido por especialistas del Instituto Municipal para la Prevención y Atención de Conductas de Riesgo, Centro Vive El Marqués.

El taller abordó el manejo de emociones, la expresión de ideas y la atención constructiva de conflictos, con el objetivo de promover relaciones laborales basadas en el respeto, la confianza y el diálogo entre los integrantes de la corporación.

De acuerdo con la dependencia, la formación también busca que los elementos puedan trasladar esas herramientas al ejercicio de sus funciones, lo que incluye una atención más adecuada ante las distintas situaciones del servicio y una mejor interacción con la ciudadanía.

Una capacitación similar en comunicación asertiva e inteligencia emocional fue impulsada en Corregidora para sus mandos policiales, lo que muestra un patrón de profesionalización en habilidades blandas entre las corporaciones municipales de la entidad.

La acción forma parte del trabajo de profesionalización que impulsa la SSPM de El Marqués a través del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial, en seguimiento al Programa Municipal de Seguridad 2024-2026.

El gobierno municipal considera que contar con personal capacitado y con recursos adecuados para desempeñar sus funciones contribuye a consolidar una corporación con mayores capacidades para servir a la ciudadanía, según informó la dependencia.

seguridad gobierno salud mental

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