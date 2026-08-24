El Marqués, 24 de agosto de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de El Marqués participaron en un taller especializado en salud mental y comunicación asertiva, impartido por especialistas del Instituto Municipal para la Prevención y Atención de Conductas de Riesgo, Centro Vive El Marqués.
El taller abordó el manejo de emociones, la expresión de ideas y la atención constructiva de conflictos, con el objetivo de promover relaciones laborales basadas en el respeto, la confianza y el diálogo entre los integrantes de la corporación.
De acuerdo con la dependencia, la formación también busca que los elementos puedan trasladar esas herramientas al ejercicio de sus funciones, lo que incluye una atención más adecuada ante las distintas situaciones del servicio y una mejor interacción con la ciudadanía.
Una capacitación similar en comunicación asertiva e inteligencia emocional fue impulsada en Corregidora para sus mandos policiales, lo que muestra un patrón de profesionalización en habilidades blandas entre las corporaciones municipales de la entidad.
La acción forma parte del trabajo de profesionalización que impulsa la SSPM de El Marqués a través del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial, en seguimiento al Programa Municipal de Seguridad 2024-2026.
El gobierno municipal considera que contar con personal capacitado y con recursos adecuados para desempeñar sus funciones contribuye a consolidar una corporación con mayores capacidades para servir a la ciudadanía, según informó la dependencia.