Querétaro, 24 de agosto de 2026.- Mujeres que aportan al desarrollo de Querétaro desde su hogar, las empresas, los comercios, las organizaciones, las instituciones, el servicio público y los medios de comunicación, se reunieron con el senador Agustín Dorantes Lámbarri, en un encuentro realizado por su Segundo Informe Legislativo.
Durante el encuentro, Dorantes abordó los temas que, dijo, enfrentan a diario las familias queretanas: seguridad, abasto de energía, disponibilidad de agua y desarrollo urbano, un año después de su Primer Informe Legislativo, realizado en San Juan del Río.
Dorantes destacó su trabajo legislativo en seguridad, energía, agua y desarrollo urbano como prioridades para las familias queretanas. rotativo.com.mx
"No esperen que un presidente municipal, un gobernador o un presidente de la república vaya a cambiar la vida de nosotros. Todos tenemos que ser factor de cambio, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, todos tenemos que participar", expresó Dorantes.
La senadora Lupita Murguía felicitó el encuentro y llamó a fortalecer la sororidad entre las mujeres, para que sigan apoyándose y trabajando juntas por espacios y condiciones de igualdad.
El encuentro con mujeres de distintos ámbitos se realizó por el Segundo Informe Legislativo del senador Agustín Dorantes Lámbarri. rotativo.com.mx
El legislador destacó también su trabajo en iniciativas como el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) y la Ley Reembolso, que protege la salud y economía de las familias cuando el IMSS o el ISSSTE no pueden brindarles medicinas o tratamientos con oportunidad, además de la Ley Kuri, para proteger a niñas, niños y adolescentes del uso excesivo de dispositivos electrónicos y redes sociales.
Dorantes reiteró que continuará recorriendo el estado para escuchar a los distintos sectores, y afirmó que una sociedad que impulsa el talento de sus mujeres es una sociedad que avanza.