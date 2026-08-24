Mujeres líderes se reúnen con Dorantes por su Segundo Informe

El senador panista habló sobre seguridad, energía, agua y desarrollo urbano como prioridades para las familias queretanas.

Agustín Dorantes Lámbarri posa con mujeres tras el encuentro en Querétaro

El senador panista reiteró que continuará recorriendo el estado para escuchar a los distintos sectores de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de agosto de 2026.- Mujeres que aportan al desarrollo de Querétaro desde su hogar, las empresas, los comercios, las organizaciones, las instituciones, el servicio público y los medios de comunicación, se reunieron con el senador Agustín Dorantes Lámbarri, en un encuentro realizado por su Segundo Informe Legislativo.

Durante el encuentro, Dorantes abordó los temas que, dijo, enfrentan a diario las familias queretanas: seguridad, abasto de energía, disponibilidad de agua y desarrollo urbano, un año después de su Primer Informe Legislativo, realizado en San Juan del Río.

Agust\u00edn Dorantes L\u00e1mbarri habla ante asistentes en el encuentro con mujeres en Quer\u00e9taro Dorantes destacó su trabajo legislativo en seguridad, energía, agua y desarrollo urbano como prioridades para las familias queretanas. rotativo.com.mx

"No esperen que un presidente municipal, un gobernador o un presidente de la república vaya a cambiar la vida de nosotros. Todos tenemos que ser factor de cambio, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, todos tenemos que participar", expresó Dorantes.

La senadora Lupita Murguía felicitó el encuentro y llamó a fortalecer la sororidad entre las mujeres, para que sigan apoyándose y trabajando juntas por espacios y condiciones de igualdad.

Mujer habla al micr\u00f3fono en el encuentro de mujeres con el senador Agust\u00edn Dorantes en Quer\u00e9taro El encuentro con mujeres de distintos ámbitos se realizó por el Segundo Informe Legislativo del senador Agustín Dorantes Lámbarri. rotativo.com.mx

El legislador destacó también su trabajo en iniciativas como el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) y la Ley Reembolso, que protege la salud y economía de las familias cuando el IMSS o el ISSSTE no pueden brindarles medicinas o tratamientos con oportunidad, además de la Ley Kuri, para proteger a niñas, niños y adolescentes del uso excesivo de dispositivos electrónicos y redes sociales.

Dorantes reiteró que continuará recorriendo el estado para escuchar a los distintos sectores, y afirmó que una sociedad que impulsa el talento de sus mujeres es una sociedad que avanza.

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