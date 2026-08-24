Cerca de 170 solicitudes ciudadanas atendidas en la jornada 60 de Nuevo San Isidro

Dependencias municipales instalaron mesas de atención, pintaron reductores de velocidad, donaron árboles y realizaron una campaña de salud visual en la localidad.

Funcionarios y liderazgos comunitarios de Nuevo San Isidro en mesa de trabajo circular durante jornada municipal de San Juan del Río, agosto 2026

La reunión con liderazgos se realizó en formato de mesa de trabajo con participación de integrantes del Gabinete Municipal.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 24 de agosto de 2026.- Cerca de 170 solicitudes ciudadanas se recibieron durante la jornada 60 del programa de atención comunitaria que el gobierno de San Juan del Río realizó en Nuevo San Isidro, donde nueve dependencias municipales instalaron mesas de servicio, ejecutaron obras de señalética vial y realizaron una campaña de salud visual para los habitantes de la localidad.

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pintó 10 reductores de velocidad y colocó cuatro señaléticas en la comunidad; la Dirección de Ecología donó ropa de segunda mano y árboles a vecinos registrados durante la jornada.

Trabajador municipal pinta espacio p\u00fablico en cancha de basquetbol de Nuevo San Isidro durante jornada comunitaria de San Juan del R\u00edo, agosto 2026 Desarrollo Social realizó labores de pintura en espacios públicos de Nuevo San Isidro como parte de las acciones de mejora comunitaria. rotativo.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Social registró a personas interesadas en adquirir productos a bajo costo, entregó jitomate y realizó labores de pintura en espacios públicos, incluida la cancha de basquetbol de la localidad.

En las mesas de las dependencias participaron módulos de JAPAM, el Sistema Municipal DIF y las Secretarías de la Mujer, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario y Seguridad Pública, que se sumaron a la campaña de salud visual que ya ha integrado ediciones anteriores del programa itinerante.

Trabajadores municipales instalan se\u00f1al\u00e9tica de precauci\u00f3n peatonal en Nuevo San Isidro, San Juan del R\u00edo, durante jornada comunitaria de agosto 2026 Obras Públicas colocó cuatro señaléticas en Nuevo San Isidro como parte de las acciones de mejora vial de la jornada 60. rotativo.com.mx

El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la reunión con liderazgos de Nuevo San Isidro, actividad central del esquema que la administración replica en distintas comunidades del municipio con el objetivo de promover la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno.

Esquemas similares desplegados en otras comunidades han combinado la atención de más de 15 dependencias con servicios directos a vecinos y acciones de obra e infraestructura en el mismo día.

Funcionario del \u00e1rea agropecuaria entrega jitomate a habitante de Nuevo San Isidro durante jornada municipal de San Juan del R\u00edo, agosto 2026 La Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate a residentes de Nuevo San Isidro como parte de los apoyos distribuidos en la jornada comunitaria. rotativo.com.mx

La edición 60 en Nuevo San Isidro incluyó también el registro de solicitudes de obra pública que vecinos de la localidad han gestionado ante diversas dependencias municipales en periodos anteriores.

gobierno roberto cabrera infraestructura desarrollo social

Reciente

Agustín Dorantes Lámbarri posa con mujeres tras el encuentro en Querétaro
Querétaro

Mujeres líderes se reúnen con Dorantes por su Segundo Informe

El senador panista habló sobre seguridad, energía, agua y desarrollo urbano como prioridades para las familias queretanas.

Techo colapsado y aislante expuesto en la fachada de la secundaria Bicentenario 2010, Tuna Manza.
San Juan del Río

Colapsa aula de secundaria en Tuna Manza, San Juan del Río

Conafe indicó a los padres que la reparación no le corresponde, mientras el plantel permanece acordonado por Protección Civil ante el riesgo estructural.

Roberto Velasco Álvarez y Cho Hyun se dan la mano frente a las banderas de México y Corea del Sur en la cancillería coreana
Política

Corea del Sur recibirá al presidente Lee Jae Myung en México; cancilleres firmarán Plan de Acción 2026–2030

Velasco Álvarez y Cho Hyun también exploraron un centro de cultura coreana en México, un programa de becas y la colaboración en inteligencia artificial y sector aeroespacial

Josefina Rodríguez Zamora encabeza la presentación del XVII Congreso de Guías de Turistas en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, 2026
Turismo

Ixtapa-Zihuatanejo albergará el Congreso de Guías de Turistas en septiembre

El encuentro, programado del 21 al 25 de septiembre, ofrecerá 40 horas de capacitación con valor curricular a los 8 mil 543 guías oficiales registrados en el país