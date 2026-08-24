San Juan del Río, 24 de agosto de 2026.- Cerca de 170 solicitudes ciudadanas se recibieron durante la jornada 60 del programa de atención comunitaria que el gobierno de San Juan del Río realizó en Nuevo San Isidro, donde nueve dependencias municipales instalaron mesas de servicio, ejecutaron obras de señalética vial y realizaron una campaña de salud visual para los habitantes de la localidad.
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pintó 10 reductores de velocidad y colocó cuatro señaléticas en la comunidad; la Dirección de Ecología donó ropa de segunda mano y árboles a vecinos registrados durante la jornada.
Desarrollo Social realizó labores de pintura en espacios públicos de Nuevo San Isidro como parte de las acciones de mejora comunitaria. rotativo.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Social registró a personas interesadas en adquirir productos a bajo costo, entregó jitomate y realizó labores de pintura en espacios públicos, incluida la cancha de basquetbol de la localidad.
En las mesas de las dependencias participaron módulos de JAPAM, el Sistema Municipal DIF y las Secretarías de la Mujer, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario y Seguridad Pública, que se sumaron a la campaña de salud visual que ya ha integrado ediciones anteriores del programa itinerante.
Obras Públicas colocó cuatro señaléticas en Nuevo San Isidro como parte de las acciones de mejora vial de la jornada 60. rotativo.com.mx
El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la reunión con liderazgos de Nuevo San Isidro, actividad central del esquema que la administración replica en distintas comunidades del municipio con el objetivo de promover la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno.
Esquemas similares desplegados en otras comunidades han combinado la atención de más de 15 dependencias con servicios directos a vecinos y acciones de obra e infraestructura en el mismo día.
La Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate a residentes de Nuevo San Isidro como parte de los apoyos distribuidos en la jornada comunitaria. rotativo.com.mx
La edición 60 en Nuevo San Isidro incluyó también el registro de solicitudes de obra pública que vecinos de la localidad han gestionado ante diversas dependencias municipales en periodos anteriores.