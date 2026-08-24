SESA pide eliminar criaderos del mosquito en la 2ª Jornada Nacional contra el Dengue

La Secretaría de Salud del estado convoca a familias, escuelas y negocios a revisar y limpiar cualquier espacio donde pueda acumularse agua, principal sitio de reproducción del Aedes aegypti.

Mosquito Aedes aegypti picando piel humana, transmisor del dengue en Querétaro 2026

La SESA convoca a eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti del 24 al 28 de agosto en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de agosto de 2026.- La Secretaría de Salud del estado (SESA) convocó este lunes a familias, escuelas y establecimientos a revisar patios, azoteas, jardines y áreas comunes para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika.

El llamado se enmarca en la 2ª Jornada Nacional de Lucha contra estas enfermedades, que se desarrolla del 24 al 28 de agosto en las 32 entidades del país.

La dependencia precisó que un recipiente pequeño con agua acumulada puede convertirse en sitio de reproducción del mosquito, por lo que la revisión de los espacios debe integrarse a las rutinas cotidianas en los hogares y centros escolares.

Para reducir los criaderos, la SESA recomienda lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros —limpiando toda la superficie que tuvo contacto con agua—; tapar los recipientes de almacenamiento; cambiar y lavar el agua guardada en un periodo no mayor a siete días; y voltear o perforar macetas para mantenerlas secas. La dependencia también exhortó a desechar botellas, llantas y latas en desuso que puedan retener agua.

Querétaro cerró 2024 con 2 mil 847 casos positivos de dengue y cinco defunciones, y acumuló 100 contagios al cierre de 2025. La tendencia se revirtió en lo que va del año: al mes de mayo, el estado reportaba un solo caso activo con signos de alarma, concentrado en la capital, aunque la SESA mantenía la vigilancia preventiva en municipios como San Juan del Río.

Ante fiebre con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, malestar muscular o articular, sarpullido o náusea, la SESA recomienda acudir a la unidad médica más cercana y evitar la automedicación.

La atención debe ser inmediata ante signos de alarma: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías o nariz, somnolencia, mareo, dificultad para respirar, manos o pies fríos, o deterioro del estado general.

La dependencia advirtió que aspirina, ibuprofeno, naproxeno y otros antiinflamatorios no deben consumirse ante la sospecha de dengue, chikungunya o zika. "La prevención empieza en casa", señaló la SESA, que resumió las cuatro acciones clave: lavar, tapar, voltear y tirar.

El antecedente de la epidemia de 2024 en el estado —la más extensa registrada en el periodo reciente— está documentado por Rotativo en la cobertura de refuerzo preventivo de enero de 2025.

gobierno salud dengue

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