Querétaro, 24 de agosto de 2026.- La Secretaría de Salud del estado (SESA) convocó este lunes a familias, escuelas y establecimientos a revisar patios, azoteas, jardines y áreas comunes para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika.
El llamado se enmarca en la 2ª Jornada Nacional de Lucha contra estas enfermedades, que se desarrolla del 24 al 28 de agosto en las 32 entidades del país.
La dependencia precisó que un recipiente pequeño con agua acumulada puede convertirse en sitio de reproducción del mosquito, por lo que la revisión de los espacios debe integrarse a las rutinas cotidianas en los hogares y centros escolares.
Para reducir los criaderos, la SESA recomienda lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros —limpiando toda la superficie que tuvo contacto con agua—; tapar los recipientes de almacenamiento; cambiar y lavar el agua guardada en un periodo no mayor a siete días; y voltear o perforar macetas para mantenerlas secas. La dependencia también exhortó a desechar botellas, llantas y latas en desuso que puedan retener agua.
Querétaro cerró 2024 con 2 mil 847 casos positivos de dengue y cinco defunciones, y acumuló 100 contagios al cierre de 2025. La tendencia se revirtió en lo que va del año: al mes de mayo, el estado reportaba un solo caso activo con signos de alarma, concentrado en la capital, aunque la SESA mantenía la vigilancia preventiva en municipios como San Juan del Río.
Ante fiebre con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, malestar muscular o articular, sarpullido o náusea, la SESA recomienda acudir a la unidad médica más cercana y evitar la automedicación.
La atención debe ser inmediata ante signos de alarma: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías o nariz, somnolencia, mareo, dificultad para respirar, manos o pies fríos, o deterioro del estado general.
La dependencia advirtió que aspirina, ibuprofeno, naproxeno y otros antiinflamatorios no deben consumirse ante la sospecha de dengue, chikungunya o zika. "La prevención empieza en casa", señaló la SESA, que resumió las cuatro acciones clave: lavar, tapar, voltear y tirar.
El antecedente de la epidemia de 2024 en el estado —la más extensa registrada en el periodo reciente— está documentado por Rotativo en la cobertura de refuerzo preventivo de enero de 2025.