Colapsa aula de secundaria en Tuna Manza, San Juan del Río

Conafe indicó a los padres que la reparación no le corresponde, mientras el plantel permanece acordonado por Protección Civil ante el riesgo estructural.

Techo colapsado y aislante expuesto en la fachada de la secundaria Bicentenario 2010, Tuna Manza.

Conafe descartó hacerse cargo de la reparación del aula dañada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de agosto de 2026.- La comunidad de Tuna Manza exige una solución institucional para la secundaria Bicentenario 2010, luego de que parte de la losa de un aula colapsó y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), organismo a cargo del plantel, descartó hacerse cargo de la reparación.

Protección Civil acudió al lugar tras el colapso y mantiene acordonada la zona afectada por el riesgo que representa la estructura dañada. Según los padres de familia, acudieron directamente con Conafe para solicitar apoyo, pero la dependencia les indicó que la reparación no le corresponde.

Personal de Protecci\u00f3n Civil recorre el \u00e1rea acordonada frente a la secundaria da\u00f1ada en Tuna Manza Protección Civil mantiene acordonada la secundaria Bicentenario 2010 por el riesgo estructural. rotativo.com.mx

Los padres de familia señalaron que no cuentan con los recursos necesarios para solventar el gasto de reparación o la construcción de una nueva aula. La preocupación crece porque está próximo el regreso a clases y, hasta el momento, no tienen certeza de dónde tomarán clases los alumnos afectados.

Ante la falta de respuesta, los padres de familia hicieron un llamado urgente a las instituciones correspondientes para que atiendan la petición de la comunidad antes de que inicie el nuevo ciclo escolar.

Escombros de tabique acumulados junto al techo colapsado de la secundaria de Tuna Manza. Los padres de familia no cuentan con recursos propios para reparar el plantel. rotativo.com.mx

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