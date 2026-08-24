San Juan del Río, 24 de agosto de 2026.- La comunidad de Tuna Manza exige una solución institucional para la secundaria Bicentenario 2010, luego de que parte de la losa de un aula colapsó y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), organismo a cargo del plantel, descartó hacerse cargo de la reparación.
Protección Civil acudió al lugar tras el colapso y mantiene acordonada la zona afectada por el riesgo que representa la estructura dañada. Según los padres de familia, acudieron directamente con Conafe para solicitar apoyo, pero la dependencia les indicó que la reparación no le corresponde.
Protección Civil mantiene acordonada la secundaria Bicentenario 2010 por el riesgo estructural. rotativo.com.mx
Los padres de familia señalaron que no cuentan con los recursos necesarios para solventar el gasto de reparación o la construcción de una nueva aula. La preocupación crece porque está próximo el regreso a clases y, hasta el momento, no tienen certeza de dónde tomarán clases los alumnos afectados.
Ante la falta de respuesta, los padres de familia hicieron un llamado urgente a las instituciones correspondientes para que atiendan la petición de la comunidad antes de que inicie el nuevo ciclo escolar.
Los padres de familia no cuentan con recursos propios para reparar el plantel. rotativo.com.mx