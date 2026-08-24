Guerrero, 24 de agosto de 2026.— Ixtapa-Zihuatanejo será sede del XVII Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turistas, que se desarrollará del 21 al 25 de septiembre con 40 horas de capacitación con valor curricular para profesionales del sector en todo el país.

La Secretaría de Turismo federal (Sectur) presentó el encuentro, denominado "Atrévete y Cámbiate el Chip", como un espacio de actualización para los 8 mil 543 guías oficiales registrados actualmente en México.

Los temas incluyen inteligencia artificial aplicada al servicio turístico, inteligencia emocional y estrategias para transformar la experiencia de los visitantes, de acuerdo con la información presentada por la Sectur.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la dependencia, destacó que el destino guerrerense registró más de 475 mil pasajeros entre enero y junio de 2026, cifra que representa un incremento de 6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

La funcionaria señaló que esa conectividad se reforzará durante la temporada invernal con vuelos directos desde Calgary, Vancouver, San Francisco, Phoenix, Minneapolis, Chicago, Montreal y Toronto, aunque la información presentada no precisa la aerolínea ni las fechas de inicio de operaciones.

El destino cuenta con seis playas con certificaciones ambientales, entre ellas la distinción Blue Flag, además de infraestructura de acceso público en costas —baños, regaderas, iluminación y lockers— y programas de protección de tortugas marinas, según refirió Rodríguez Zamora en la presentación.

Para el sector de guías de turismo certificados de Querétaro, la relevancia del encuentro está vinculada a las acciones de profesionalización que la Sectur impulsa, entre ellas la actualización de la NOM-008-TUR mediante esquemas que combinan modalidades presenciales y virtuales.

En 2025, el municipio de Querétaro y el destino de Ixtapa-Zihuatanejo firmaron una alianza de colaboración turística durante el Tianguis Turístico, con el objetivo de impulsar el turismo gastronómico y cultural entre ambos destinos.

Rosalba Coria Calderón, presidenta de la Asociación de Guías de Turistas Certificados de México, participó en la presentación y subrayó que los guías cumplen una función de custodia del patrimonio natural, cultural y turístico al transmitir a los visitantes el valor de los destinos.

La Sectur también trabaja en la entrega de uniformes y herramientas digitales para facilitar la identificación de los guías certificados ante el público.

Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo de Guerrero, señaló que el Congreso permitirá mostrar a los profesionales de la guianza las experiencias que diversifican la oferta de Ixtapa-Zihuatanejo, así como promover rutas hacia otros municipios de la Costa Grande.

La presidenta municipal de Zihuatanejo, Lizzete Tapia Castro, indicó que las playas del destino obtuvieron recientemente una calificación de 98.80 por ciento en evaluaciones que incluyen análisis bacteriológicos del agua y programas de protección de tortugas marinas, aunque la fuente de esa calificación no fue detallada en el boletín.

El encuentro se suma a otros eventos de turismo de reuniones que México albergará este año; en septiembre también se celebrará en la Ciudad de México el 4° Congreso Mundial de Turismo Deportivo , con participación de organismos internacionales del sector.

La oferta del destino guerrerense incluye, de acuerdo con la información presentada, turismo comunitario con actividades tradicionales como elaboración de tortillas, recorridos por cocoteros y cocina guerrerense, además de avistamiento de ballenas bajo protocolos de protección, senderismo y snorkel en la Isla de Ixtapa.