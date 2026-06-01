Roberto Cabrera encabeza la edición 28 de Lunes en Sabino Chico

El esquema de cercanía sumó mesas de servicios, campaña de salud visual y trabajos de obra pública en la comunidad.

Roberto Cabrera y funcionarios municipales atienden a habitantes en mesas de servicios durante la jornada comunitaria en Sabino Chico.

Las dependencias instalaron mesas de atención y una campaña de salud visual que sumaron cerca de 60 servicios para los habitantes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de junio de 2026.-El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, acompañado del Gabinete Municipal, encabezó la edición 28 del programa "Lunes en Sabino Chico", un esquema de trabajo y cercanía con el que la administración acerca servicios y obra pública a las comunidades de la demarcación.

La jornada combinó dos frentes en una misma visita: mesas de atención de las dependencias municipales y trabajos de mejora física en la localidad, con el objetivo de impulsar la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno. Esta entrega marcó, además, la primera ocasión en que el esquema comunitario se realiza en lunes.

Roberto Cabrera y funcionarios municipales atienden a habitantes en mesas de servicios durante la jornada comunitaria en Sabino Chico. Las dependencias instalaron mesas de atención y una campaña de salud visual que sumaron cerca de 60 servicios para los habitantes. rotativo.com.mx

El encuentro con los liderazgos de la comunidad buscó construir acuerdos de trabajo conjunto para mejorar las condiciones de la zona, en una mecánica que la administración ha repetido en distintas jornadas comunitarias del medio rural sanjuanense.

Qué llevó Roberto Cabrera a la comunidad

Las y los habitantes recibieron atención directa en mesas instaladas por el Sistema Municipal DIF, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y Seguridad Pública. En paralelo operó una campaña de salud visual.

Roberto Cabrera y funcionarios municipales atienden a habitantes en mesas de servicios durante la jornada comunitaria en Sabino Chico. Las dependencias instalaron mesas de atención y una campaña de salud visual que sumaron cerca de 60 servicios para los habitantes. rotativo.com.mx

En conjunto, las dependencias brindaron cerca de 60 atenciones a la población de Sabino Chico.

Obra pública y mejora del entorno

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, entregó ropa de segunda mano y árboles entre los asistentes.

La Dirección de Obra Institucional colocó boyas de seguridad en nueve reductores de velocidad, instaló señalética, pintó cuatro pasos peatonales y trazó cuatro líneas de frenado.

La Secretaría de Servicios Públicos limpió espacios públicos de la localidad, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó con pintura la telesecundaria de la comunidad, dentro de las acciones para mejorar la imagen urbana.

Roberto Cabrera y funcionarios municipales atienden a habitantes en mesas de servicios durante la jornada comunitaria en Sabino Chico. El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó la edición 28 del programa Lunes en Sabino Chico junto al Gabinete Municipal. rotativo.com.mx

Sabino Chico integra el corredor rural del oriente sanjuanense, donde el municipio ha concentrado obra de saneamiento rural en los últimos años. El esquema de jornadas convive con otros frentes de atención directa, como los programas de regularización rural que la administración mantiene abiertos en las comunidades.

El formato de atención y obra simultáneas es el que el gobierno municipal sostiene en su recorrido por las localidades del municipio.

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