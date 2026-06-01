Por qué chocan las unidades de transporte en San Juan del Río

El impacto de un autobús de personal sobre la avenida Patos coincide con los factores que más siniestros provocan en el transporte local.

Vehículos con daños sobre la avenida Patos, en la zona oriente de San Juan del Río, tras un choque por alcance.

El oriente de San Juan del Río concentra el mayor aforo vehicular y, con él, los siniestros viales más frecuentes del municipio.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, Querétaro, 1 de junio de 2026.- El choque de un autobús de transporte de personal contra dos vehículos sobre la avenida Patos, en la zona oriente de San Juan del Río, volvió a colocar en el centro una pregunta de fondo: por qué se repiten los accidentes que involucran a unidades de transporte en el municipio.

El percance, que dejó a dos mujeres con lesiones sin gravedad, no es un caso aislado. En las vialidades de mayor aforo del oriente sanjuanense, los siniestros responden a un puñado de conductas al volante que las autoridades de tránsito identifican una y otra vez.

Las claves

  • El exceso de velocidad es el factor más frecuente y el que agrava cada impacto.
  • El uso del celular al conducir multiplica por cuatro el riesgo de un percance, según la Organización Panamericana de la Salud.
  • La falta de precaución y el desacato a los semáforos completan el cuadro del factor humano.

Las causas detrás de los accidentes del transporte

El exceso de velocidad encabeza la lista. Rara vez origina por sí solo un choque, pero recorta el margen de frenado y convierte un roce en un golpe de consideración, sobre todo en unidades pesadas como los autobuses de personal que cubren rutas hacia las plantas en horarios de entrada y salida de turnos.

A la prisa se suma la distracción por el teléfono. La Organización Panamericana de la Salud advierte que hablar o escribir al volante deja el tiempo de reacción a la altura del de un conductor alcoholizado. Dos segundos con la vista en la pantalla bastan para no ver el alto ni los vehículos detenidos adelante.

Imprudencia, rutas y semáforos

La falta de precaución es el tercer ingrediente: no guardar distancia, forzar el paso o descender una pendiente sin reducir la marcha. En el transporte urbano de pasaje aparece además la disputa entre rutas, donde los operadores compiten por subir pasaje y se cierran el camino; no es el caso de las unidades de personal, pero suma riesgo al conjunto del transporte que circula por el municipio.

El cuadro lo cierra el desacato a los semáforos. Pasarse el alto en rojo está entre las infracciones más frecuentes y suele terminar en alcances cuando la unidad llega al crucero sin espacio para detenerse.

La avenida Patos es una de las arterias con mayor carga vehicular del oriente, un sector que ha concentrado obras del tren y proyectos de conectividad, donde el crecimiento de colonias dispara el tránsito en horas pico.

El municipio acumula antecedentes en esa franja: el oriente registró un choque en rotonda frente a la Fiscalía y episodios como un accidente fatal sobre Paseo Central.

El común denominador es el factor humano. Respetar los límites, soltar el teléfono y obedecer el semáforo siguen siendo las medidas más baratas para que un trayecto rutinario al trabajo no termine en una valoración médica al pie de la avenida.

seguridadtransportemovilidadaccidente

Reciente

Cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Querétaro en una jornada calurosa con ráfagas de viento entre edificios.
Querétaro

Calor y rachas de viento en Querétaro

El Servicio Meteorológico Nacional prevé máximas de hasta 35°C, precipitaciones ligeras y rachas de viento con posibles tolvaneras en la entidad.

Roberto Cabrera y funcionarios municipales atienden a habitantes en mesas de servicios durante la jornada comunitaria en Sabino Chico.
San Juan del Río

Roberto Cabrera en Sabino Chico

El esquema de cercanía sumó mesas de servicios, campaña de salud visual y trabajos de obra pública en la comunidad.

Coordinan operativos contra el robo de combustible en el sur de Querétaro
San Juan del Río

Operativo regional contra el huachicol

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que San Juan del Río, Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Cadereyta concentran patrullajes conjuntos en el corredor.

Stands comerciales gastronómicos Feria San Juan del Río 2026 convocatoria emprendedores locales
San Juan del Río

Stands Feria San Juan del Río 2026 convocatoria locales

La convocatoria del municipio prioriza a productores locales por encima de intermediarios externos.