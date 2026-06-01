Por qué chocan las unidades de transporte en San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 1 de junio de 2026.- El choque de un autobús de transporte de personal contra dos vehículos sobre la avenida Patos, en la zona oriente de San Juan del Río, volvió a colocar en el centro una pregunta de fondo: por qué se repiten los accidentes que involucran a unidades de transporte en el municipio.

El percance, que dejó a dos mujeres con lesiones sin gravedad, no es un caso aislado. En las vialidades de mayor aforo del oriente sanjuanense, los siniestros responden a un puñado de conductas al volante que las autoridades de tránsito identifican una y otra vez.

Las claves

El exceso de velocidad es el factor más frecuente y el que agrava cada impacto.

El uso del celular al conducir multiplica por cuatro el riesgo de un percance, según la Organización Panamericana de la Salud.

La falta de precaución y el desacato a los semáforos completan el cuadro del factor humano.

Las causas detrás de los accidentes del transporte

El exceso de velocidad encabeza la lista. Rara vez origina por sí solo un choque, pero recorta el margen de frenado y convierte un roce en un golpe de consideración, sobre todo en unidades pesadas como los autobuses de personal que cubren rutas hacia las plantas en horarios de entrada y salida de turnos.

A la prisa se suma la distracción por el teléfono. La Organización Panamericana de la Salud advierte que hablar o escribir al volante deja el tiempo de reacción a la altura del de un conductor alcoholizado. Dos segundos con la vista en la pantalla bastan para no ver el alto ni los vehículos detenidos adelante.

Imprudencia, rutas y semáforos

La falta de precaución es el tercer ingrediente: no guardar distancia, forzar el paso o descender una pendiente sin reducir la marcha. En el transporte urbano de pasaje aparece además la disputa entre rutas, donde los operadores compiten por subir pasaje y se cierran el camino; no es el caso de las unidades de personal, pero suma riesgo al conjunto del transporte que circula por el municipio.

El cuadro lo cierra el desacato a los semáforos. Pasarse el alto en rojo está entre las infracciones más frecuentes y suele terminar en alcances cuando la unidad llega al crucero sin espacio para detenerse.

La avenida Patos es una de las arterias con mayor carga vehicular del oriente, un sector que ha concentrado obras del tren y proyectos de conectividad, donde el crecimiento de colonias dispara el tránsito en horas pico.

El municipio acumula antecedentes en esa franja: el oriente registró un choque en rotonda frente a la Fiscalía y episodios como un accidente fatal sobre Paseo Central.

El común denominador es el factor humano. Respetar los límites, soltar el teléfono y obedecer el semáforo siguen siendo las medidas más baratas para que un trayecto rutinario al trabajo no termine en una valoración médica al pie de la avenida.