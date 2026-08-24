Ciudad de México, 24 de agosto de 2026.- La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, se reunió con integrantes de la comunidad cultural mexicoestadounidense en el Consulado General de México en Los Ángeles, California, con el objetivo de construir una agenda binacional que integre las voces de artistas y creadores de la diáspora en las políticas culturales federales.

El encuentro, celebrado el 22 de agosto de 2026 en el Centro Cultural Cinematográfico México, reunió a representantes del sector artístico mexicano radicados en Los Ángeles para dialogar sobre los desafíos que enfrentan las comunidades creativas: condiciones para la producción, circulación de proyectos y construcción de trayectorias de largo plazo.

"México está fortaleciendo las condiciones para la creación y queremos conversar con quienes construyen sus trayectorias desde Los Ángeles sobre los desafíos que enfrentan hoy las comunidades artísticas: cómo sostener el tiempo para crear, cómo producir, cómo encontrar públicos y cómo construir carreras de largo plazo", expresó Curiel de Icaza.

La secretaria señaló que Los Ángeles, como uno de los centros audiovisuales y musicales más importantes del mundo, concentra una amplia comunidad de artistas y profesionales mexicanos cuya experiencia es relevante para el diseño de políticas culturales que trasciendan la frontera.

Entre los ejemplos de esa orientación mencionó el nuevo incentivo fiscal para el cine y el audiovisual (EFICA), anunciado con la Presidenta Claudia Sheinbaum; la inauguración de la exposición Aztlán, túnel del tiempo en el Palacio de Bellas Artes —presentada como la primera muestra de arte chicano en ese recinto—; y la inversión en las escuelas de Bellas Artes administradas por el gobierno federal.

En materia de apoyos a la creación, Curiel de Icaza indicó que las principales convocatorias nacionales destinadas a los estados han crecido alrededor del 74%, lo que, según la dependencia, permite alcanzar municipios que antes quedaban fuera.

Recordó también que el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales está abierto a personas mexicanas que cumplan los requisitos establecidos, con independencia de su lugar de residencia.

La política que impulsa la secretaría, dijo, busca ir más allá de la presentación de propuestas artísticas para generar condiciones que permitan también la circulación de los proyectos culturales. En ese marco mencionó el programa ORIGINAL y las acciones de Cultura Comunitaria como iniciativas orientadas al sector artesanal y comunitario.