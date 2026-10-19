Querétaro, 19 de octubre de 2026.- Las Comisiones Unidas de la LXI Legislatura modificarán el proyecto de dictamen de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Querétaro, a partir de las observaciones del diputado Enrique Correa Sada y de la diputada Andrea Tovar Saavedra, y volverán a sesionar el 30 de octubre.

La reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y Tránsito; Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones; y Seguimiento de la Agenda 2030 la presidió el diputado Arturo Maximiliano García Pérez. Las integran Correa Sada, como secretario, y las y los legisladores Laura Andrea Tovar Saavedra, María Georgina Guzmán Álvarez, María Blanca Flor Benítez Estrada, Sully Yanira Mauricio Sixtos, Eric Silva Hernández y Mauricio Cárdenas Palacios.

El proyecto de dictamen abarca cuatro iniciativas: la que crea la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Querétaro; la que expide la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Querétaro; la que adiciona al Código Penal del Estado en materia de delitos contra las personas usuarias de la vía pública, ciclistas y personas peatonas; y la que adiciona el artículo 39 Bis de la Ley de Educación del Estado de Querétaro.

Correa Sada expresó su preocupación por las condiciones en que se presentó el documento. Dijo que Querétaro necesita una legislación de movilidad y seguridad vial que proteja a las personas y responda a los retos de la entidad, y que por eso su contenido debe revisarse con cautela para asegurar solidez jurídica, claridad en las responsabilidades y condiciones reales de implementación.

“No considero responsable aprobar en los términos que actualmente se presenta el proyecto en estas condiciones, mientras subsistan dudas de fondo sobre su constitucionalidad, congruencia y viabilidad de implementación”, afirmó.

Solicitó que, antes de someterlo a votación, las comisiones cuenten con “una revisión suficiente y una versión que permita identificar las observaciones atendidas”, además de las razones por las que algunas, en su caso, no se consideraron procedentes. Al presidente le reiteró su disposición a contribuir: “revisemos, corrijamos, construyamos los acuerdos necesarios”.

García Pérez recordó que el proyecto es trascendental por su contenido y por la lucha y el trabajo de colectivos, y que será una segunda ley completa en materia de movilidad y seguridad vial. Reconoció que tiene limitantes y áreas complejas. Añadió que se deberán generar otras disposiciones no vinculadas necesariamente al marco de la ley general que se busca armonizar, y que algunas derivadas de la propia ley tendrán que reglamentarlas los municipios, porque los legisladores no pueden exceder esa autonomía.

Precisó que el proyecto es producto del trabajo de la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Finanzas —que, según dijo, no permitió incluir elementos con impacto financiero—, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), la Secretaría de Obras Públicas (SDUOP), otras dependencias y los Ayuntamientos.

“Esta ley está hecha a conciencia, está hecha con trabajo de técnicos, con la anuencia técnica de Gobierno del estado, para que sea una ley funcional”, sostuvo, y agregó que “no se parece ni siquiera mucho a la que presentamos originalmente”. De lo que se planteó en la mesa, dijo, se atendió “me parece que el 99%”.

Lo que quedó fuera es lo que las comisiones no querían cambiar. García Pérez explicó que no se quitará la gratuidad del transporte público, pese a que se pidió en esa mesa, porque lo establece la ley general. La jerarquía de movilidad tampoco se modifica: es “la naturaleza y esencia de esta ley”, con el peatón primero y, al final, el coche de los particulares.

Tampoco los límites de velocidad. “No vamos a cambiar los límites de velocidad, están en la ley general y no los podemos y no los queremos cambiar”, dijo.

Al cierre de la reunión, García Pérez propuso hacer las modificaciones pertinentes a petición de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y a partir de las observaciones de Correa Sada y de otras planteadas por Tovar Saavedra. Las comisiones volverán a sesionar a las 10:00 horas del 30 de octubre; la totalidad de sus integrantes avaló el acuerdo y la sesión de trabajo concluyó.