Querétaro suma 4 buses eléctricos gratis hasta Constituyentes

La ruta CH3 inicia el 23 de noviembre, pasará cada 12 minutos y permitirá transbordo gratuito con tarjeta Qrobus, informó Felifer Macías Olvera.

Orador en un podio con el logotipo Q frente a un autobús eléctrico del transporte gratuito, con dos hombres de pie a los lados

Felifer Macías Olvera anunció la incorporación de cuatro autobuses eléctricos al transporte gratuito del Centro Histórico, con una nueva ruta que llegará hasta avenida Constituyentes a partir del 23 de noviembre.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Cuatro autobuses eléctricos de 30 pasajeros empezarán a circular el 23 de noviembre por la ruta CH3 del transporte eléctrico gratuito del Centro Histórico de Querétaro, que por primera vez llegará hasta la avenida Constituyentes y permitirá transbordar sin pagar al sistema Qrobus, informó el presidente municipal Felifer Macías Olvera.

Macías Olvera afirmó que el municipio es el primero del país en poner un autobús eléctrico en un servicio público gratuito.

El único requisito para subir es la tarjeta Qrobus, válida lo mismo para residentes que para visitantes, explicó el alcalde; el secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles Luján, precisó que es indispensable abordar con ella desde el 1 de octubre.

Con la tarjeta, una persona que suba gratis en el Centro podrá transbordar en la estación de Constituyentes y Ezequiel Montes y llegar hasta la avenida de la Luz y la delegación Félix Osores sin pagar un peso, ejemplificó.

Orador en un podio con el logotipo Q frente a un autob\u00fas el\u00e9ctrico del transporte gratuito, con dos hombres de pie a los lados Cuatro autobuses eléctricos de 30 pasajeros circularán desde el 23 de noviembre en la ruta CH3 del Centro Histórico. rotativo.com.mx

El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, detalló que la ruta CH3 tendrá tres acoplamientos en estaciones de Qrobus sobre Constituyentes: Ezequiel Montes, Escobedo y Alameda.

Desde ahí el autobús pasa por la Alameda, sube por Zaragoza y llega al mercado Escobedo, al mercado de la Cruz y a Plaza Fundadores, en el corazón del Centro, donde se empalma con las otras dos rutas gratuitas.

Las paradas ya están mapeadas y, según Ángeles Luján, la señalética quedará instalada a finales de este mes.

La primera etapa, que arrancó el 11 de septiembre con dos rutas, acumula casi 90 mil ascensos, según el alcalde. La mayor demanda se concentra entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, y quienes más la usan son adultos mayores y madres y padres con niñas y niños, explicó Ángeles Luján.

Las paradas con más ascensos son Plaza Fundadores, mercado de la Cruz, jardín Guerrero, Plaza de Armas, jardín de la Corregidora, Plaza de la Constitución y Juárez con 16 de Septiembre.

Presentaci\u00f3n del transporte el\u00e9ctrico gratuito del Centro Hist\u00f3rico, con un autob\u00fas el\u00e9ctrico a cada lado del templete, cuatro personas en el podio y una mujer que interpreta en lengua de se\u00f1as junto a la pantalla La ruta CH3 tendrá tres acoplamientos en estaciones de Qrobus sobre Constituyentes: Ezequiel Montes, Escobedo y Alameda. rotativo.com.mx

Las unidades, hechas a la medida del sistema de Querétaro, según Cuanalo Santos, tienen dos puertas, una a cada lado, para acoplarse a las estaciones al mismo nivel, y se arrodillan para facilitar el ascenso de adultos mayores.

Su autonomía llega a 300 kilómetros, frente a un recorrido diario de poco menos de 200. Incluyen seis cámaras, validador de tarjetas Qrobus, GPS visible en la aplicación del sistema, asientos preferentes, rack para bicicletas, aire acondicionado, tres ruteros luminosos y cargadores USB.

La ruta CH3 tendrá una frecuencia de 12 minutos y se suma a las dos rutas que ya operan con unidades de 14 pasajeros, que pasan cada 10 minutos.e 12 minutos y se suma a las dos rutas que ya operan con unidades de 14 pasajeros, que pasan cada 10 minutos.

Presentaci\u00f3n del transporte el\u00e9ctrico gratuito del Centro Hist\u00f3rico, con un autob\u00fas el\u00e9ctrico a cada lado del templete, cuatro personas en el podio y una mujer que interpreta en lengua de se\u00f1as junto a la pantalla La ruta CH3 tendrá tres acoplamientos en estaciones de Qrobus sobre Constituyentes: Ezequiel Montes, Escobedo y Alameda. rotativo.com.mx

La compra de los cuatro autobuses costó 18.6 millones de pesos, informaron en la conferencia. Su vida útil es de hasta 10 años, señaló el alcalde.

Macías Olvera llamó a comerciantes y a trabajadores de los tres órdenes de gobierno a dejar su automóvil en el estacionamiento de Gómez Morín y esperar ahí el autobús gratuito, y dijo que desde hoy pidió a los empleados municipales de la delegación Centro Histórico adoptar esa práctica.

Dijo que con la Oficialía Mayor ya hay pláticas para que algunos servidores públicos tengan un lugar garantizado en ese estacionamiento y una tarjeta especial para abordar, un esquema que todavía no se aplica.

Presentaci\u00f3n del transporte el\u00e9ctrico gratuito del Centro Hist\u00f3rico, con un autob\u00fas el\u00e9ctrico a cada lado del templete, cuatro personas en el podio y una mujer que interpreta en lengua de se\u00f1as junto a la pantalla Cuatro autobuses eléctricos de 30 pasajeros circularán desde el 23 de noviembre en la ruta CH3 del Centro Histórico. rotativo.com.mx

El presidente de la Alianza por el Centro Histórico, Ricardo Rabell Dávalos, agradeció al alcalde haber atendido las necesidades de quienes viven, trabajan y visitan la zona.

Cuanalo Santos consideró que el sistema será la llave para vincular la llegada del tren México-Querétaro con el Centro Histórico.

Sobre el teleférico, Macías Olvera dijo que el proyecto ejecutivo está listo y que el municipio avanza en los trámites legales de los predios donde irán las columnas.

Presentaci\u00f3n del transporte el\u00e9ctrico gratuito del Centro Hist\u00f3rico, con un autob\u00fas el\u00e9ctrico a cada lado del templete, cuatro personas en el podio y una mujer que interpreta en lengua de se\u00f1as junto a la pantalla La ruta CH3 tendrá tres acoplamientos en estaciones de Qrobus sobre Constituyentes: Ezequiel Montes, Escobedo y Alameda. rotativo.com.mx

Antes de operar habrá consulta con los vecinos de las zonas beneficiadas, como Menchaca y San José el Alto, y el presupuesto se definirá hasta tener el estatus final del proyecto.

En el Centro Histórico, el alcalde aseguró que hoy no existe ningún proyecto encaminado a peatonalizar una calle, aunque el tema se ha dialogado en mesas de trabajo con comerciantes y residentes..

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