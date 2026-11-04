Aseguran unos 62 mil litros de combustible en Ocampo, Guanajuato

l conductor presentó pedimentos de importación, pero la documentación no permitió acreditar plenamente su legal transportación durante la revisión en la 80D.

Dos elementos de seguridad frente a un semirremolque tipo tanque y una patrulla de la Guardia Nacional

El conductor presentó pedimentos de importación, pero la documentación no permitió acreditar de forma plena la legal transportación del combustible.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 04, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ocampo, Guanajuato, 4 de noviembre de 2026.- Un tractocamión con dos semirremolques que transportaba unos 62 mil litros de combustible quedó asegurado en la carretera federal 80D, a la altura de Ocampo, durante una revisión del Operativo Blindaje Guanajuato, informó el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez.

El conductor presentó pedimentos de importación. La documentación no permitió acreditar de forma plena la legal transportación del combustible en ese momento.

La revisión se llevó a cabo en un punto de inspección del tramo Villa de Reyes–Lagos de Moreno de la carretera federal 80D, en coordinación con la Guardia Nacional.

Erminio “N”, de 42 años, el tractocamión, los dos semirremolques y el combustible fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, a la que corresponderá definir la situación jurídica de la persona.

Las denuncias anónimas pueden realizarse al 089.

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