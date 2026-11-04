Ocampo, Guanajuato, 4 de noviembre de 2026.- Un tractocamión con dos semirremolques que transportaba unos 62 mil litros de combustible quedó asegurado en la carretera federal 80D, a la altura de Ocampo, durante una revisión del Operativo Blindaje Guanajuato, informó el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez.
El conductor presentó pedimentos de importación. La documentación no permitió acreditar de forma plena la legal transportación del combustible en ese momento.
La revisión se llevó a cabo en un punto de inspección del tramo Villa de Reyes–Lagos de Moreno de la carretera federal 80D, en coordinación con la Guardia Nacional.
Erminio “N”, de 42 años, el tractocamión, los dos semirremolques y el combustible fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, a la que corresponderá definir la situación jurídica de la persona.
Las denuncias anónimas pueden realizarse al 089.