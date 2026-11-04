Washington, Estados Unidos, 4 de noviembre de 2026.- El expresidente Barack Obama calificó como un “mensaje claro” contra la política “divisiva” las victorias del Partido Demócrata en las elecciones del país, en las que esa fuerza ganó el control de ambas cámaras del Congreso y rechazó con ello al gobierno republicano de Donald Trump.

En un mensaje dirigido a sus 120 millones de seguidores, Obama afirmó que “el pueblo estadounidense envió un mensaje claro: quiere una política que una a la gente en lugar de dividirla, y líderes que ofrezcan soluciones concretas a los desafíos que enfrentan”.

La frustración por los altos precios, la guerra con Irán y la preocupación por la corrupción en el gobierno llevó a millones de votantes a inclinarse por los demócratas, que se impusieron en estados que los republicanos habían conservado durante décadas.

El expresidente atribuyó el resultado a los aspirantes que dieron la batalla en todo el territorio. Según su mensaje, “estos resultados solo fueron posibles gracias a que candidatos excepcionales se presentaron en todas las regiones del país, incluso en zonas que antes se consideraban inalcanzables”.

Dijo que eran personas que “provenían de diversos orígenes y representaban una amplia gama de perspectivas políticas, pero estaban unidos por valores compartidos, la convicción en el servicio público y el compromiso de priorizar el bienestar de los ciudadanos de sus distritos y estados”.

Obama también agradeció a los funcionarios electorales y voluntarios. “Tenemos una deuda de gratitud con los miles de funcionarios electorales y voluntarios de ambos partidos que contribuyeron a garantizar unas elecciones sin contratiempos”, escribió.

Sobre lo que sigue, reconoció que la administración de Trump todavía tiene dos años en el cargo, pero planteó que la tarea es “ponernos manos a la obra, realizar cambios donde tengamos la posibilidad de hacerlo, prevenir mayores daños y sentar las bases para el futuro”. Agregó que perder el control de ambas cámaras “frenará los esfuerzos de Donald Trump por impulsar sus políticas”.

Por su parte, Trump escribió en Truth Social: “¡Yo no estaba en la boleta electoral y si lo hubiera estado, habríamos ganado por una victoria aplastante!”. En una entrevista televisiva admitió su sorpresa: “Pensé que les iría mejor, tuvimos mítines increíbles. Pensé que podría convertir a esas personas en candidatos”. También felicitó a sus adversarios: “Hicieron un buen trabajo. Trabajaron muy duro”.

En Texas, James Talarico se impuso en la contienda por el Senado, un estado donde ningún demócrata había ganado un cargo estatal en más de 30 años. En Carolina del Sur, Annie Andrews derrotó a la senadora Darline Graham.

Los dos candidatos republicanos vencidos contaban con el respaldo incondicional de Trump.

En Michigan, el demócrata progresista Abdul El-Sayed venció al republicano Mike Rogers. En Maine, la senadora republicana Susan Collins perdió ante el demócrata Troy Jackson.

Los resultados mostraron una fractura de la coalición que devolvió a Trump a la Casa Blanca hace dos años: los jóvenes y los latinos se alejaron de los republicanos.

Según una encuesta a votantes, solo alrededor de un tercio de los votantes hispanos dijo haber respaldado al candidato republicano en las contiendas locales por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.