San Juan del Río, 4 de noviembre de 2026.- La expedición y renovación de licencias de manejo fue el trámite más solicitado en la jornada Aquí Contigo de San Juan del Río, instalada en la localidad de Cerro Gordo, donde el módulo correspondiente registró más de 70 atenciones durante las primeras horas.

Los trámites vehiculares encabezan la demanda en este tipo de jornadas, de acuerdo con Antonio Salvador Hernández Olvera, coordinador de las jornadas estatales. En Cerro Gordo se congregaron alrededor de 150 asistentes.

Hernández Olvera explicó que las jornadas Aquí Contigo buscan descentralizar la atención pública: llevar los trámites de mayor demanda directamente a comunidades y localidades de los 18 municipios de Querétaro.

La jornada incluyó donación de árboles entre sus servicios. rotativo.com.mx

La atención no se limita a los habitantes de la localidad sede. El coordinador precisó que las jornadas están abiertas a quienes vivan en cualquier municipio, como Huimilpan, El Marqués, Corregidora o Tequisquiapan.

Quien busque tramitar o renovar su licencia debe presentar la credencial del INE, un comprobante de domicilio en original con antigüedad máxima de tres meses, una póliza de seguro para la prueba de manejo y la constancia de no adeudador alimentario.

Junto con las licencias, los módulos ofrecieron el programa de reducción de multas por verificación vehicular, consultas médicas gratuitas, atención psicológica y lentes a bajo costo.

Entre los servicios de la jornada Aquí Contigo hubo trámites del Registro Civil. rotativo.com.mx

Hubo orientación jurídica y psicológica a cargo del Centro Estatal contra las Adicciones (CECA) y la SeJuVe, registro de la tarjeta Qrobús de la Agencia de Movilidad, bolsa de empleo, trámites del Registro Civil y donación de árboles.

Los asistentes expresaron una aceptación positiva de la jornada. Usuarios entrevistados coincidieron en que la ubicación estratégica de los módulos facilita regularizar sus documentos y les evita traslados largos.

La siguiente jornada será la próxima semana en la comunidad de El Palmar, en el municipio de Cadereyta, donde se integrará el DIF Estatal con la entrega de apoyos como sillas de ruedas, aparatos auditivos y lentes gratuitos y servicios médicos especializados.