Llodi gana licitación de la Academia Policial en Querétaro

Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- La empresa queretana Llodi ganó la licitación pública nacional para construir la Academia Internacional de Formación Policial, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar.

La obra de la academia policial ya está en ejecución. Registra un avance cercano al 8% y los trabajos se concentran en la cimentación, detalló el funcionario.

El procedimiento fue una convocatoria pública nacional, en la que participaron las empresas interesadas en desarrollar esta infraestructura.

Sobre la constructora elegida, Salgado Tovar destacó su experiencia en el sector de la construcción.

“Es una empresa de mucho arraigo en Querétaro, ya una antigüedad de más de 30 años. Y es una empresa que nosotros garantizamos que va a cumplir”, afirmó.

Para continuar con algunos aspectos del proyecto, se espera recibir información complementaria de las entidades normativas.