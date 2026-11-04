Detectan canciones con apología del delito en Feria de Querétaro

Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El Gobierno del Estado detectó canciones con apología del delito en los repertorios de los artistas de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro y les sugirió no interpretarlas, informó el secretario de Gobierno Estatal, Eric Gudiño Torres.

Son temas cuya interpretación está prohibida en Querétaro.

Los listados con las canciones de los artistas ya fueron entregados al Gobierno estatal y pasaron por una revisión del área de análisis político, que detectó los temas que hacen apología del delito.

La indicación no alcanza a todo el repertorio: se limita a esas canciones.

Con la revisión hecha, lo que sigue es la supervisión. “Ya nos las dieron, ya se hizo una revisión y estaremos supervisando el cumplimiento del listado y, sobre todo, también de los tiempos”, dijo Gudiño Torres.

El Gobierno estatal vigilará así dos cosas: que los artistas se ciñan a las canciones del listado y que respeten los tiempos de sus presentaciones.

Gudiño Torres aseguró que existe el compromiso de todos los artistas de respetar las reglas.

Si se presenta alguna inconsistencia, el municipio será el encargado de aplicar sanciones.