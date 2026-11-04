DIF entrega 12 paquetes de cría de borregos en Arroyo Seco

Cada paquete incluye un macho, una hembra, malla ciclónica, láminas y tubos galvanizados; el proyecto busca autosuficiencia, consumo y venta.

Habitantes de Laguna de la Cruz con los borregos del paquete de cría que entregó el DIF Estatal en Arroyo Seco

Cada uno de los 12 paquetes del proyecto de cría de borregos incluyó un macho y una hembra.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Arroyo Seco, Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- La Dirección de Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal DIF entregó 12 paquetes del proyecto de cría de borregos en Laguna de la Cruz, comunidad del municipio de Arroyo Seco.

La directora del área, Fabiola Fajardo Rojo, anunció la entrega 2026 con el propósito de contribuir a la autosuficiencia y al desarrollo económico de las familias.

Cada paquete incluyó un borrego macho y un borrego hembra.

A los animales se suman un rollo de malla ciclónica, cuatro piezas de lámina, ocho tubos galvanizados y birlos, material con el que podrán construir un corral de protección.

Asistentes aplauden en la entrega de paquetes de cr\u00eda de borregos del DIF Estatal en Laguna de la Cruz, Arroyo Seco El grupo de desarrollo de Laguna de la Cruz suma cuatro años trabajando y capacitándose en beneficio de su comunidad. rotativo.com.mx

Fajardo Rojo informó que en esta localidad el grupo de desarrollo tiene cuatro años trabajando y capacitándose en beneficio de los habitantes de su comunidad.

El proyecto está destinado al consumo y la venta, señaló la funcionaria. Los borregos proporcionan carne, lana y leche, productos esenciales que fortalecen la seguridad alimentaria de las y los queretanos en situación de vulnerabilidad.

Este tipo de actividades preserva las tradiciones rurales de crianza y fomenta el trabajo familiar y comunitario.

Es una práctica sostenible que impulsa el bienestar de la población que más lo necesita y que habita en lugares catalogados con alta y muy alta marginación.

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