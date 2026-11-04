Arroyo Seco, Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- La Dirección de Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal DIF entregó 12 paquetes del proyecto de cría de borregos en Laguna de la Cruz, comunidad del municipio de Arroyo Seco.
La directora del área, Fabiola Fajardo Rojo, anunció la entrega 2026 con el propósito de contribuir a la autosuficiencia y al desarrollo económico de las familias.
Cada paquete incluyó un borrego macho y un borrego hembra.
A los animales se suman un rollo de malla ciclónica, cuatro piezas de lámina, ocho tubos galvanizados y birlos, material con el que podrán construir un corral de protección.
El grupo de desarrollo de Laguna de la Cruz suma cuatro años trabajando y capacitándose en beneficio de su comunidad. rotativo.com.mx
Fajardo Rojo informó que en esta localidad el grupo de desarrollo tiene cuatro años trabajando y capacitándose en beneficio de los habitantes de su comunidad.
El proyecto está destinado al consumo y la venta, señaló la funcionaria. Los borregos proporcionan carne, lana y leche, productos esenciales que fortalecen la seguridad alimentaria de las y los queretanos en situación de vulnerabilidad.
Este tipo de actividades preserva las tradiciones rurales de crianza y fomenta el trabajo familiar y comunitario.
Es una práctica sostenible que impulsa el bienestar de la población que más lo necesita y que habita en lugares catalogados con alta y muy alta marginación.