Querétaro pide coordinación por obras del tren en calle Invierno

Eric Gudiño Torres adelantó una reunión la próxima semana en la que se entregará el proyecto definitivo, que el Estado aún no recibe formalmente.

Hombre con micrófono y documentos en la mano habla ante reporteros en una sala con retratos, en la cobertura sobre la coordinación federal por las obras del tren en calle Invierno, Querétaro.

El Estado aún no recibe de manera formal el proyecto definitivo del paso deprimido; una nueva reunión se prevé la próxima semana.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 04, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El Gobierno del Estado pidió a las autoridades federales mantener una coordinación estrecha para informar a la ciudadanía sobre las obras del tren México-Querétaro, en particular el paso deprimido proyectado en calle Invierno, cuyo proyecto definitivo la administración estatal aún no recibe de manera formal.

El secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres, adelantó que la próxima semana se prevé una nueva reunión en la que se entregará ese documento.

Gudiño Torres explicó que el propósito es que las autoridades estatales y municipales conozcan los detalles y puedan sumarse a la socialización con las personas que viven y trabajan en la zona.

“Qué importante esta coordinación una vez que se inicien los trabajos formales en esa zona. Qué importante que nos pudieran avisar para poder socializarlo e informar a la ciudadanía”, dijo.

La petición fija la coordinación en el arranque formal de los trabajos sobre calle Invierno: primero el aviso federal, después la información a quienes viven y trabajan en el área.

El funcionario precisó que existen acercamientos entre la agrupación de ingenieros, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y grupos ciudadanos, con acompañamiento del Estado.

El gobernador Mauricio Kuri González reiteró la disposición de Querétaro para colaborar con el proyecto federal, aunque también pidió la información necesaria para comunicar a tiempo cualquier intervención.

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