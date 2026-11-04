UT San Juan del Río gana concurso estatal con estación robótica

El proyecto compitió en la categoría de Instituciones de Educación Superior del Concurso Estatal Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos 2026, organizado por CONCYTEQ.

Especialista con guantes azules realiza un ultrasonido de mama a una paciente sonriente en un consultorio médico

El linfedema puede provocar inflamación, limitaciones de movilidad y una menor calidad de vida en mujeres que han recibido tratamiento contra el cáncer de mama.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Nov 04, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 4 de noviembre de 2026.- Una estación robótica diseñada para apoyar la rehabilitación de mujeres que han recibido tratamiento contra el cáncer de mama llevó a la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) al primer lugar de la categoría Instituciones de Educación Superior del Concurso Estatal Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos 2026, organizado por CONCYTEQ.

El proyecto se titula «Tecnología para la rehabilitación postoperatoria: Estación robotizada de masaje mamario».

Es una estación robótica tipo SCARA que reproduce las trayectorias del drenaje linfático manual, la técnica que utilizan los fisioterapeutas en casos de linfedema posteriores al tratamiento contra el cáncer de mama.

El linfedema puede provocar inflamación, limitaciones de movilidad y una menor calidad de vida.

La estación integra robótica, electrónica, programación y automatización, y la UT San Juan la presenta como una herramienta de apoyo tecnológico para la rehabilitación postoperatoria.

La universidad destacó la participación de sus estudiantes en el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a atender necesidades sociales y de salud.

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