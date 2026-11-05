Querétaro: cielo nublado, lluvias aisladas y máxima de 30 °C

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para la capital una mínima de 13 °C y una máxima de 30 °C, con lluvias de entre 0.1 y 5 milímetros en la entidad.

Nubes grises y oscuras cubren el cielo en una imagen del clima nublado con lluvias aisladas pronosticado para Querétaro.

El SMN pronostica para la capital queretana una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 30 °C.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 05, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- El estado tendrá cielo medio nublado a nublado durante el periodo de validez del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, que va de las 06:00 horas del 5 de noviembre a las 06:00 horas del 6 de noviembre, con lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros.

Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el organismo pronostica una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 30 °C. Por la mañana el ambiente será frío a fresco; por la tarde, cálido a caluroso, y templado en las zonas altas.

Las lluvias se presentarán con descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico regional del SMN para la Mesa Central, donde Querétaro comparte lluvias aisladas con Guanajuato, Hidalgo y Tlaxcala. El viento será de dirección variable, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, que según el organismo podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

En las zonas serranas habrá bancos de niebla durante la mañana. El SMN advierte que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

En el norte del estado, las temperaturas máximas se ubicarán entre 30 y 35 °C.

En las últimas 24 horas, las estaciones de la entidad registraron máximas de 35 °C en Jalpan y de 34 °C en Peñamiller; el Observatorio Querétaro reportó 28.6 °C. La mínima más baja fue de 9 °C en San Ildefonso y la más alta, de 19 °C en Jalpan. En Peñamiller la lluvia fue inapreciable.

El SMN atribuye las lluvias aisladas en Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México a una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente y sur del país, combinada con el ingreso de humedad de ambos litorales.

En otras regiones, esa vaguada y el frente núm. 4 originarán lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte de Tamaulipas, el sureste de Guerrero, el suroeste de Oaxaca, el sur de Veracruz y el sur de Chiapas.

El pronóstico extendido a 96 horas está disponible en el sitio del SMN, en smn.conagua.gob.mx, dentro de la sección de pronósticos.

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