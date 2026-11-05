Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- El estado tendrá cielo medio nublado a nublado durante el periodo de validez del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, que va de las 06:00 horas del 5 de noviembre a las 06:00 horas del 6 de noviembre, con lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros.
Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el organismo pronostica una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 30 °C. Por la mañana el ambiente será frío a fresco; por la tarde, cálido a caluroso, y templado en las zonas altas.
Las lluvias se presentarán con descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico regional del SMN para la Mesa Central, donde Querétaro comparte lluvias aisladas con Guanajuato, Hidalgo y Tlaxcala. El viento será de dirección variable, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, que según el organismo podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
En las zonas serranas habrá bancos de niebla durante la mañana. El SMN advierte que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.
En el norte del estado, las temperaturas máximas se ubicarán entre 30 y 35 °C.
En las últimas 24 horas, las estaciones de la entidad registraron máximas de 35 °C en Jalpan y de 34 °C en Peñamiller; el Observatorio Querétaro reportó 28.6 °C. La mínima más baja fue de 9 °C en San Ildefonso y la más alta, de 19 °C en Jalpan. En Peñamiller la lluvia fue inapreciable.
El SMN atribuye las lluvias aisladas en Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México a una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente y sur del país, combinada con el ingreso de humedad de ambos litorales.
En otras regiones, esa vaguada y el frente núm. 4 originarán lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte de Tamaulipas, el sureste de Guerrero, el suroeste de Oaxaca, el sur de Veracruz y el sur de Chiapas.
El pronóstico extendido a 96 horas está disponible en el sitio del SMN, en smn.conagua.gob.mx, dentro de la sección de pronósticos.